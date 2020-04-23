李柱铭华邮撰文：致命的独裁病毒将存于香港

投入香港民主运动多年的大律师、民主党创党人李柱铭在华盛顿邮报撰文指出，包括他在内的15名民主运动人士最近被香港逮捕，只不过是北京对付香港“一个计划中的一小部分”。他说，港人现在正面临中国大陆的两面攻击，一是肺炎病毒，一是对基本人权的打压。李柱铭说：“我们都希望很快会研制成功病毒的药苗，但一旦当人权和法治被推翻，致命的独裁病毒将存于香港。”

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尽管港府对抗疫情实施4人以上的禁聚令，但李柱铭说，7个警察一早就登门造访，他们取走李的手提电话，和去年8月他参加游行当时所穿着的T恤当作证据。该次游行吸引170万参加，主题是反对港府修改逃犯条例。

李的文章指出，除了他之外，另外被捕的14名民主运动人士，他们当中有立场独立的传媒人、有律师和立法会议员。李柱铭说，他本人加上壹传媒创办人黎智英以及另外两人，早就被大陆宣判有罪，更形容他们是乱港“四人帮”。李说，一旦逃犯条例得以修订，“我们早就在大陆面临审讯而非香港了”。

邓小平1984年向世界承诺香港实施“一国两制”，50年不变，香港并享有“高度自治”。然而李柱铭指出，现任的领导人习近平却完全改变了这个协议，他在2014年（一国两制白皮书）宣布中共将对香港实施“全面管治权”。

文章继续指出，去年11月区议会选举，百万计的港人为了表达对北京打压的不满，涌到票站投票给民主派候选人，而现在北京委任强硬派的骆惠宁主管中联办，他透过视像演说，要求香港落实“国家安全”立法，而且“越快越好”。

2003年港府曾试图推出国家安全法的基本法第23条，但因为港人大规模上街反对而作罢，第23条一旦成法，“煽动、叛乱以及盗窃国家机密”都属违法。这些定义模糊的法律，目的旨在削弱宗教、集会和新闻的自由，甚至报道病毒疫情导致北京尴尬的新闻，也属违法。

新冠病毒大流行，足可成为呈堂证据，证明叛乱法（基本法23条）对香港甚至是全世界，是何等的具有杀伤力。香港的传媒在新冠病毒和沙士疫情危机中，首先向全球通报了病毒爆发的危机，扮演了关键和重要的角色。李的文章说，如果香港实施叛乱法，记者揭发下一次的病毒爆发可能因为违反了“未经许可而泄漏受保护的信息”而被控诉。面对被控的风险，记者可能根本就不敢报道。

中国在三月驱赶了纽约时报、华尔街日报和华盛顿邮报驻大陆记者，香港成为最后基地，向外国报道中共最不喜欢见报的消息。但一旦23条成法，在香港营运或从事发行的国际传媒，都可能面对违反叛乱法的指控。

李的文章说，基本法规定“中央人民政府所属各部门、......均不得干预香港特别行政区根据本法自行管理的事务”。但现在中国宣称港澳办和中联办并不受22条所制约，因此可以介入香港事务，而不算是违反基本法。拿出如此荒谬的辩解足可证明习近平誓要打压香港自由的决定。

李在文章结尾指出，港人现在正面临中国的两面攻击，一是肺炎病毒，一是对基本人权的打压。李柱铭说：“我们都希望很快会研制成功病毒的药苗，但一旦当人权和法治被推翻，致命的独裁病毒将存于香港。”

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