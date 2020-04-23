舰队爆料出航前原要全面筛检新冠病毒但最后一刻取消立委要军方负责
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台湾盘石舰群聚感染者今天再增一人，总计达到29人。参与这次敦睦远航的官兵家属今天向立委爆料，原本舰队出发前要针对全体官兵做新冠肺炎普筛(全员筛检)，但最后却又取消。目前台湾疾管署否认有这项规画，疑团仍有待军方进一步说明。
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盘石舰的疫情，是在结束任务回到台湾左营港，官兵下船开始休假三天后才在小区爆发，因此确诊者足迹遍及台湾十个县市九十多个地点，导致民间恐慌。
国民党立委林奕华透露，有自称是敦睦支队官兵家属的选民向她投诉，原本在2月21日人员报到后，就被告知因为防疫理由，出航前不再放假，没想到接下来的228连续假期，部队又宣布照常放假。
官兵透露，放假前部队还曾宣布，假期结束返回部队后，所有人都要接受新冠肺炎病毒筛检。不过到3月1日(周日)晚间收假后，却又说不必再筛检了，只需严格维持梯口管制，支队人员不得离舰，外人也不得再登舰。
但那几天，正好是舰队出发前装载各类物资上船的高峰，军方规定货物一律只准放在码头边，喷洒消毒水或酒精之后，再由舰上人员下船到码头搬运。
到底为什么又不必筛检了呢？投诉者说，自己也不清楚，有长官说是疾管署的决定，也有人说是军医局。
林奕华说，虽然筛检不见得百分百准确，但如果当时有执行，至少可以把风险降低。她表示，除了出发前的筛检被取消，敦睦支队长陈道辉少将在立院外交国防委员会接受电话询问时，表示返台时的检疫措施「不符自己意见，但只能服从命令」，是不是支队长希望筛检，但是不为长官接受？她认为，到底是谁觉得不必筛检，应该要负责任。
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