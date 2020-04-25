铜锣湾书店台北再开张 蔡英文送花篮表祝贺

香港前铜锣湾书店店长林荣基自去年流亡至台湾后，4月25日在台北中山区重新开张铜锣湾书店营业。台湾总统蔡英文、立法院长游锡堃等分别送上花篮祝贺。蔡英文致送的花篮落款没有加上任何公职头衔，不过有写上“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔”字句。

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尽管林荣基日前经历了被人街头泼红漆袭击，自己书店店名、商标被抢注等事件，他还是在当天如愿的将新的铜锣湾书店时隔一年于台北复店营业。游锡堃与民进党秘书长罗文嘉在当天并亲自现身表达支持，另有数十家海内外媒体挤进书店内采访。此外，蔡英文在今年台湾总统大选的竞选搭档赖清德亦在脸书上发文表示祝福。林荣基本人则在受访时提到，非常感谢台湾各界协助，才让书店得以重新开张。他说，“这是香港人开的书店，我也希望未来有更多香港朋友能来这走走”。林荣基称，自己能到台湾完全是仰赖台湾政府的协助。他说，“我是香港人，所以也很关注被迫害的（香港）年轻人”，“台湾政府所做的事，我们很清楚，完全是帮助香港人，我代表香港人非常感谢”。林荣基并强调，台湾是香港最后的堡垒，“让我们还有退路，还有希望”。

一名到场的台北陈姓大学生向中央社表示，自去年“反送中”事件以来便非常关注香港议题，因此今天特别到铜锣湾书店，希望能一睹历史的一刻。蔡英文也以个人身分致赠花篮，并引用《圣经》中旧约的《阿摩司书》章节祝福，“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔”。赖清德另在脸书发文中写道，“前香港铜锣湾书店店长林荣基先生的书店，历尽艰辛，今天在台北正式开幕，特别献上祝福”。他表示，“如果台湾连这么一家不为中国所喜的书店都开不成，台湾最引以为傲的民主自由就会受到极大的伤害。我们要强烈谴责暴力恐吓，也敬请大家用行动支持书店，支持台北的铜锣湾书店，也是对台湾出版自由的支持！”

就在铜锣湾书店台北重新开张不久前，林荣基在 20 日收到律师信，表示有人在 3 月初于新北市设立“铜锣湾书店有限公司”，要求林荣基停用“铜锣湾书店”名字。他本人还在21日上午于台北街头吃早餐时遭到不明人士泼红漆，疑犯随即徒步逃逸。此后，当地警方逮捕了三名嫌疑男子。据媒体报道，铜锣湾书店是林荣基在1994年于香港一手创立的，当时专售文学、小说类书籍。2015年10月底，林荣基和铜锣湾书店的老板、员工等5人先后在香港、中国大陆被捕，引发香港舆论哗然及国际瞩目，后被称之为“铜锣湾书店事件”。

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