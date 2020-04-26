台北钱柜KTV发生火灾 5人死亡 55人送医 柯文哲：先停业调查

台北市林森北路钱柜KTV当地时间4月26日近11时发生火灾。已知火灾造成5人死亡、2人命危，另有7人意识不清，55人送医。事发后，台北市消防局表示，现场进行电梯整修工程，却将全栋警报设备关闭，且未送消防防护计划就偷跑施工。台北市长柯文哲并于当天下午赶到事发现场指出，首要是先停业，其次是保全证据，以及尽量救治伤者。

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据中央社报道，台北市消防部门当天上午10时57分获报，指中山区林森北路一栋9层楼建物发生火警，起火点于5楼，现场冒出阵阵浓烟，消防局立即派水箱车42辆、云梯车4辆、特种车10辆和救护车23辆，并出动199人到场救援。消防人员发现，整栋大楼均为钱柜KTV林森店使用，总楼层虽规划为9层楼，但基于民间习俗并无规划4楼，加上近来受疫情影响，今天仅开放7、8、9楼营业。

台北消防部门人员王证雄随后在下午受访时介绍称，消防人员于11时许到场抢救，发现建物正面和第四面都有浓烟窜出，且7、8、9楼都有民众受困，火势于11时30分扑灭，共陆续疏散约200人（135男、65女），救出156人，现场起火燃烧面积约50坪（165平方米）。他指，共计55人送医，其中有48伤、5死，还有2人到院前心肺功能停止(OHCA)正在急救中。原本外访的柯文哲下午也赶到现场，并穿上消防衣进入火场了解起火原因等相关讯息。他表示，由于钱柜KTV林森店3月底申报消防安全设备复查合格，但施工时关掉相关消防设备，后续可能修改规范，“不应该一边整修、一边营运”。

柯文哲说，起火原因要交给专家鉴定，在结果还没出炉前，先不要急下结论，而是先停业、封锁现场进行调查，以及尽量救治伤者。对于火警恐是人为疏失造成，柯文哲称，先厘清责任，“要处罚的话，再来处罚”。至于消防安全设备检查，柯文哲说，会平常心，无关乎疫情或意外，按照常规进行。事发后，钱柜KTV亦发布声明提出深表歉意，将负起应负的责任。声明称，“目前第一要务是全力协助救治伤者，使伤害降至最低，并配合遇难者家属善后，全力安慰家属，对于火灾发生原因，公司一定会配合消防单位调查处理，负起应负的责任，绝不推卸”。钱柜指，已启动内部紧急检查作业，全面检视旗下各KTV相关消防设备及逃生设施，避免类似意外再次发生。

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