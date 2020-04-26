如5月初前无不寻常爆发香港可放宽防疫措施

港府抗疫督导委员会专家顾问许树昌教授25日说，5月7日前如无不寻常爆发，香港可逐步放宽防疫措施。

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同时也是中文大学呼吸系统科讲座教授的许树昌在电台一个节目上表示，香港住院个案中位数约为17日，最长50多天，威尔斯亲王医院已覆诊的10多名康复者中，肺功能测试大致正常，认为目前防疫措施很有效，最理想是从最后一宗本地个案出现计28日无新本地个案，才放宽防疫措施，但现实有难度，认为若5月7日前再有无不寻常爆发，可逐步放宽。

香港目前累计逾千宗新冠确诊，约70%病人已康复出院。许树昌说，香港新冠个案住院中位数约为17日，有部分需要30多天，最长者住院50多天，很多病人留院期间很精神，只是待病毒检测转阴性。他说，威院至昨接收70多名确诊者，30多人已出院，当中10多个已覆诊，小部分病人有肺部纤维化，康复者肺功能测试大致正常，包括一名曾需深切治疗的康复者。

他说，本港约有5%确诊者需入深切治疗部，较2003年SARS时25%少，当年约20%康复者肺功能轻微受影响，部分病人肺部有轻微纤维化，影响换氧功能，但对正常生活没大影响，估计今次有长期后遗症者不多，但最少需跟进一年才能具体了解。

香港连续多日只录得单位数甚至零确诊，许树昌说“我不敢说已经受控，但开始稍为比较理想”，他认为香港目前防疫措施很有效截断社区传播，个案下跌幅度理想，未来最理想和最安全做法是，从本地最后一宗个案（一名机场地勤服务员）计两个潜伏期，即4月19日起计28日才放宽防疫措施，但“要完全28日无个案有点难度”，因此，若5月7日前再无本地个案不寻常爆发，可逐步放宽防疫措施，例如公务员回办公室上班、中学生复课，娱乐场所则应在最后才恢复，小学生及幼稚园最好下学年才复课，但市民可能未来一年都要持续戴口罩。

封关方面，许树昌说内地各省市逐步回复正常，要留意复工、复课后有没有出现第二波爆，以及隐形个案数字。

卫生防护中心传染病处主任张竹君25日称，除了看本地个案，亦会看个案最后一次在社区流连的时间，即4月23日确诊的第1036号病人入院起计两个潜伏期无新个案，本地传播才算初步受控。

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