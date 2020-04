疑受法官鼓舞有人铁枝殴打议员助手表达“高尚情操”

报道指,有关的调查结果将交给唐宁街(英国首相府),以兹证明香港警察的行动是否侵犯了国际法下对人权的保障。 这个跨党派小组由英国绿党前主席贝内特(Baroness Bennett of Manor Castle),以及现任下议院议员卡迈克尔(Alistair Carmichael)两人担任。这个专责调查香港问题的小组去年11月成立,目的是促进这个前英国殖民地的民主、法治以及人权,并巩固香港和英国之间的关系。 贝内特女士说,小组已经在这个星期二展开调查,有关的报告将作为一个资料库,为有关单位例如政府、人权组织以及其他人士提供信息。她说:“我们需要为保障香港人做更多的事,包括那些治疗伤者的专业人士,以及目前居住在香港的33733个英国籍民。” 她进一步指出:“我们看到社交电子和传统媒体报道了很多令人感到困扰的个人遭遇,我们相信全球对香港发生了什么事,以及香港所受到国际准则以下的侵害,都会感到关注。” 跨党派国会小组(APPG)表示,它可能邀请不同的人士到英国国会闭门会议亲口作证,小组并且将会调查香港警察的行动有否牴触中英联合声明和基本法。 非政府组织例如Hong Kong Watch以及众筹团体Stand with Hong Kong都欢迎英国跨党派小组的主动调查。后者更在网页呼吁港人就有关的警察指控提供证据, 英国国会跨党派小组展开对香港警暴调查,香港非政府组织Stand with Hong Kong在网页呼吁各界为这次调查提供证据。

© 网上截图