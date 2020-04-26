疑受法官鼓舞有人铁枝殴打议员助手表达“高尚情操”
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一名区议员的助手响应“光复香港，时代革命”叫口号行动时，遭一名男子手持铁枝殴打，事后助手受伤，行凶者也声称脚趾受伤，警方将两人一并拘捕。民主派屯门区议员张可森告诉苹果日报，他的助理被人无理打伤，或受日前连侬墙斩人案的判词激发，即法官认为斩人伤人也拥有“高尚情操”。
事发于24日晚上10时，张可森的助手Leo和其他人在荃湾杨屋道大叫“光复香港，时代革命”等口号，一名中年汉手持类似地盘钢筋的铁枝现身，指骂3人“叫你老母呀！”双方口角。由于中年汉手持武器、似有动粗意图，Leo担心朋友安危，着朋友先行离去，自己留下试图制止中年汉。
中年汉其后用铁枝打伤Leo的头、手，令其头部红肿、右手瘀伤，而中年汉则报称自己“脚趾头受伤”。警察接报到场后以“在公众地方打斗”同时拘捕两人，Leo凌晨在仁济医院验伤，之后被送到荃湾警署，张可森及律师在警署守候约5小时，终在凌晨5时许以500元为Leo保释。张指，Leo经检查后无大碍，幸而施袭男子不是手持利器，否则后果不堪设想。
张可森表示，Leo只是因为大叫口号就受袭，“必须面对的现实就是，在今时今日的香港，温和抗争就如连侬墙贴文宣同响应大叫行动，都会令人有生命危险”。他承认今次助理受袭事件不涉及极度严重暴力，警方亦的确同时拘捕双方，但认为“蓝丝（支持政府者）”或受昨日将军澳连侬墙斩人案判刑激发，“原来蓝丝伤人会备受法官肯定，还是高尚情操”。
张可森批评法官郭伟健颠倒非，对受害人卸责、对施袭者赞扬，“完全是助长蓝丝的气焰”，又透露助理Leo留在现场企图制服中年汉，是因为担心对方伤害其他市民，“我助理体格都算精壮，但如果对方是弱质纤纤、是女性，结果又如何呢？”他呼吁目睹事件的市民与议员办事处联络，提供短片、图片或事发过程等资料。
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