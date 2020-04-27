香港律政司司长郑若骅：《基本法》第22条不适用于中联办

香港律政司司长郑若骅4月27日出席了立法会司法及法律事务委员会会议。她在会上并再度谈到有关《基本法》第22条与中联办关系的争议话题。她提出，中联办“是代表中央，不是中央所属各部门”。她并重申，《基本法》第 22 条不适用于中联办，但表示中联办仍需要守法，法律理据是《宪法》第五条。

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据香港电台报道，郑若骅在会上重申，要理解中联办运作时，要知道根据《基本法》第12条，特区政府直辖于中央。而中联办得到中央授权，作为中央代表，需要监督香港，包括有无违反“一国两制”及《基本法》的落实，又说监督权的基本原则，假若只是发表意见，是绝对有权力。面对泛民派立法会议员邝俊宇提出质疑，中联办是否“无王管”，郑若骅则回答称《宪法》第5条写明一切国家机关必须遵守《宪法》及法律，国函（2000）第5号亦写明，中联办及相关人员需严格遵守《基本法》及当地法律。

此外，邝俊宇在会上指责郑若骅没有捍卫香港司法独立、“一国两制”及《基本法》，愧为司长，又问及《基本法》22 条的风波。郑若骅则解释称，中联办前身是新华社，在 1997 年前已经存在，不是第 22 条中，需要香港政府同意才能成立的部门，第 22 条不适用于中联办。议会阵线立法会议员毛孟静另质疑，《基本法》未写明中联办有监督权，以及监督权范围、如不聆听会有何法律后果；郑若骅则回答称，“监督权”是因为《基本法》第12条写明香港直辖中央，权力来自中央授予，故中央定有监督权，会关心、出声及发表意见。她强调，提出意见后不会代替香港政府做事，“香港政府在高度自治下，仍要自行操作去做，不存在干预”。

同样就这一在近期得到广泛关注的话题，香港前政务司长陈方安生23日曾发表不同意见。《明报》的相关报道指出，陈方安生指出，《香港基本法》第22条是落实“一国两制”的关键条文，清楚约束中央人民政府所属“各部门”，无一部门例外。她对此强调，“两办”肯定受《基本法》第22条规管。她进一步说，回顾2000年1月新华社香港分社易名中联办时，国务院曾发公告，列出中联办的五个职能，但当中未有提及对香港有监督权；公告并强调中联办及其人员“将严格遵守《基本法》和当地的法律，依法履行职责”。此外，时任中联办主任姜恩柱当时也指出，中联办与香港特区并非隶属关系，不会干预香港自治范围内的事务。

郑若骅还最新向媒体表示，毋须就此事提请人大释法。她称，因为只要整体正确地理解《基本法》，就可以看到中联办并非“中央的各部门”，中联办是中央政府代表。当被问到如果中联办在未来香港立法会选举时，明确表明支持某些候选人，是否属于干预，郑若骅回答说，任何人都可以支持或不支持任何人，每个选民都有独立权力去选择投票给认为对的参选人。另据“立场新闻”报道，会议后郑若骅还在回应记者提问时，再解释“干预”的说法，指是本身没有权力，才算是干预。她又举例称，有国家发表报告，或制裁其他国家，才算是干预，因为本身没有权力，但中联办获授权关注香港，就不算干预。

《基本法》第二十二条规定：“中央人民政府所属各部门、各省、自治区、直辖市均不得干预香港特别行政区根据本法自行管理的事务。中央各部门、各省、自治区、直辖市如需在香港特别行政区设立机构，须徵得香港特别行政区政府同意并经中央人民政府批准。中央各部门、各省、自治区、直辖市在香港特别行政区设立的一切机构及其人员均须遵守香港特别行政区的法律。*中国其他地区的人进入香港特别行政区须办理批准手续，其中进入香港特别行政区定居的人数由中央人民政府主管部门徵求香港特别行政区政府的意见后确定。香港特别行政区可在北京设立办事机构。”

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