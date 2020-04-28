印度延长全境封锁台湾派华航班机订5月5日接回印度及南亚台胞

印度政府4月14日宣布，将延长全境封锁到5月3日，此一措施导致滞留印度各大城市的台湾人受困无法返台，纷纷向政府求救。台湾外交部今天宣布，已经协调派遣一架中华航空公司班机，将于5月5日前往印度接回受困台胞，目前已有143位滞留印度各大城市的台胞登记，要搭乘这架班机。

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印度政府为了因应新冠肺炎疫情，从3月25日零点起全境封锁，4月14日再度宣布，延长封锁到5月3日。之前，台湾驻印度代表处及驻清奈办事处已经在4月初协助第一批滞留印度的台胞，经由日本东京转机，顺利回到台湾。

目前仍有旅居印度各地及南亚国家的台胞，持续向外交单位求助，因此外交部协调中华航空公司，利用既有的台北到德里航线，安排班机，运载台胞返台。

班机目前预订于5月4日晚间7点从德里起飞，5月5日清晨4点30分抵达台湾桃园机场。这次运输台胞的范围，除了印度各大城市外，还将涵盖马尔地夫等邻近国家或区域。

外交部并已通报疫情指挥中心，从印度和南亚各国搭乘这架班机回台的所有旅客，抵台后必须依指挥中心安排，入住集中检疫场所，台湾外交部及驻印度代表处，将持续提供必要的协助。

台湾官方也透露，明天(29日)会有第一波30名台胞，先搭乘韩国政府从印度撤离韩侨的返韩专机抵达首尔，再于首尔转搭台湾的航班返台，预计明天晚间可以抵达台湾。

另五一连续假期即将到来，为避免重演清明连假人潮聚集、出现防疫破口，环保署将在连续假期开始前，针对全台约1000处交通场站、热门景点、商圈夜市等，彻底消毒一次，并在假期期间，视人潮情况，随机消毒第二次以上。

台湾已经连续16天没有新增本土个案，有医师认为，五一连假后，如果民众遵守社交距离、没有新增本土个案，政府对酒店、舞厅、甚至旅宿业、景点热区等限制措施，应该可以稍微放宽，让民众回归正常生活。

指挥中心表示，目前的确正朝逐步放宽的方向规画，比如放宽室内外人数和距离等，让婚丧喜庆得以进行，但确定实施的时间还没有决定，仍待进一步讨论。

台湾疫情指挥中心今天也宣布，为庆祝3月中旬欧美移入病例暴增以来，第一次出现连续3天「零确诊」，特地订购120份「龟苓膏」(谐音「归零」)在记者会全场分享。目前全台累计确诊病例429例，有6人死亡。

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