疫情受控 香港下周一起陆续回复政府服务

香港过去两天均无新增武汉肺炎确诊个案，亦是过去八日内第四日没有新增个案，港府为此决定，由下星期一起分阶段回复政府服务，大部分公务员须正常上班。不过，防控疫情的「限聚令」等严控措施会否在下月7日期满后会否延长，特首林郑月娥表示，很快会有公布。

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现时全港球感染武汉肺炎人数已突破三百万，造成近21万人死亡；香港抗疫防疫工作较佳，至今有1037人确诊，尚有两成四患者留院，四人染疫后死亡，过去两周的新增确诊个案处于较低的单位数，港府于是决定逐步放宽防控措施。

港府因应疫情急升，在上月23日第二度实行部门特别工作安排，只提供必要、紧急及有限度的基本公共服务，其他政府雇员则可在家工作。林郑月娥今(28日)早出席会议前表示，会分两阶段让公务员复工，下周一起的首阶段，大部分政府雇员须正常上班，学校或康乐场地的雇员除外；其次是公共服务和公共设施亦会回复正常，各类委员会会议亦可以召开。至于何时能全部恢复正常服务，须视情况而定。

她续称，公务员复工后，港府将采取强化的卫生措施，包括出入政府大楼要量度体温、有关人员需要戴口罩、要提供搓手液，部门可以采取弹性上班和弹性午膳时间，以及多用视像会议等。

至于从中国内地来港人士须强制家居检疫14日、餐饮食肆的措施及禁止四人或以上的群组聚会等防控疫情措施，于5月7日到期后的处理，林郑月娥说，今天未能公布这些措施需否延长的决定，但很快会公布，以便市民有所准备。她指出，决定是否解禁时，只会考虑保障公共卫生、对经济的影响，以及市民的承受程度，按科学证据，以「张弛有道」、「能收能放」的态度处理，示威活动不在考虑之列。

她引述世界卫生组织说，应对疫情仍须严阵以待，不能一下子放宽，只能逐步放宽，若有需要，则又要收紧，直至有疫苗为止。

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