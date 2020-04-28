美台卫生部长互通电话 美部长感谢台方防疫贡献

美国卫生部长阿扎（Alex Azar）在美东时间27日早上，与台湾卫生部长陈时中就新冠肺炎疫情举行了电话会议。阿扎在会后通过推特表示，感谢台湾与美国分享“最佳实践和资源”所作出的努力，并指在急需全球卫生合作的当下，感谢台湾付出的贡献。

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阿扎在当天的推文中写道，“今天早上我和台湾的陈部长谈了有关2019冠状病毒病（COVID-19）暴发的问题。我为台湾与美国分享他们的最佳实践和资源所付出的努力向他表示感谢。现在，全球卫生伙伴关系比以往任何时候都更为重要，我感谢台湾的贡献。”台外交部长吴钊燮另在推特上贴文指出，陈时中和阿札就台湾与美国因应新冠肺炎的方式进行了热烈的讨论。

另据中央社报道，台湾外交部北美司司长姚金祥28日对此次通话介绍称，陈时中在与阿札连线透露台湾协助治愈一名美籍人士故事，阿札表达感谢，通话过程非常顺利温馨。姚金祥称，阿札和陈时中在当天的通话约进行了30分钟。姚金祥说，“阿札对于台湾防疫措施为何能够这么成功，非常有兴趣，也希望跟台湾学习，陈时中特别讲到一系列防疫作法以及如何维持目前成功状态，双方也提到未来台美的防疫，特别是疫苗及药品研发，会持续合作。”

另就台湾参与世界卫生组织（WHO）议题，姚金祥称，“美方再次重申对于台湾参与世界卫生大会（WHA）的支持，陈时中特别强调，台湾希望能够参与世卫大会之外，也能够全面参与世卫组织各项技术与专家会议。”值得一提的是，台方口中，有关美国支持台湾参与世卫大会的内容并未出现在阿扎的推文中。美国总统特朗普曾于3月26日签署了《台北法案》。该法律内容包括，呼吁美国利用影响力或其他工具，支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，并在其他适当组织中取得观察员身分。

此外，姚金祥介绍称，“陈时中回想到2年前在日内瓦与阿札双边会谈，阿札当时就强调，从现在起，会努力协助台湾参加世卫大会，这番话让陈时中非常感动，双方都分享了一些小故事，通话过程顺利温馨。”另就此次通话是由哪方先提起的提问；姚金祥则回答称，并没有哪一方先提起的问题，因为3月台美防疫伙伴关系联合声明，4月有一个高阶的虚拟论坛。报导指，媒体追问，这次世卫大会，美方有无具体支持台湾的方式；姚金祥表示，台美双方还在商议之中，因为今年世卫大会到底什么形式召开，还还没有确定。

近日，另在由美国保守派智库哈德逊研究所（Hudson Institute）举行的“台湾强劲应对新冠疫情”视讯研讨会上，主持人、哈德逊研究所高级研究员克洛普西提问，台湾今年内成为世卫大会观察员，或加入世卫组织的现实可能性。曾任白宫国安会战略规划资深主任的史博丁（Robert Spalding）则分析指，“这是非常不可能的（highly unlikely），很明显的事实是，世卫组织深受中国影响。”他还说，“我不觉得有任何希望，台湾能够在近期内受欢迎加入世卫组织。”但他提出，美国应当重新检视对世卫组织的资助，直到世卫组织清理其行为；美国要考虑改革世卫组织。

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