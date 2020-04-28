赞斩人后自首是高尚情操 法官罕见被替换 – 判刑理由有争议

区域法院法官郭伟健早前审理一宗沙及反对修订逃犯条例的斩人案时，称斩人者潜逃后自首是「情操高尚」，惹起群众哗然，纷纷发起联署行动和向司法机构作出投诉，而在当局把判辞上网的同日，司法机构突然把郭伟健调离审理昨天和今(28日)天两宗同样涉及反修例运动的违例案件。司法机构发言人解释，「最近社会上对郭伟健法官审理的某宗案件的判刑理由有争议，所以现阶段作出有关安排。」

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上述两宗案件改由区院首席法官高劲修处理，至于司法机构会否禁止郭伟健日后处理反修例运动的案件，现时仍是未知数，但有法律界人士指出，法官言论显示他「表面上偏颇」，让辩方律师可以以此为理由，指审讯可能影响公义，要求郭避席。他续称，临场申请更换法官过往甚少发生，成功机会亦微，但郭伟健法官的情况可能不一样，因为他在判辞中的「政见」十分明显，审理时会有偏见。

原订昨(27日)午排期聆讯的串谋纵火案，司法机构上周五傍晚上载网页的区域法院审讯案件表，是由郭伟健法官处理，但到昨日中午，辩方律师才接获通知更换法官，而网页数据亦已更新，改由区院首席法官高劲修处理。

警方在大半年的反修例运动中拘捕七千多人，对逾千人提出控告，而郭官则在区域法院处理排期聆讯，并处理不少反修例案件，昨午的案件涉及出租车司机曾伟龙去年10月藏有40枚汽油弹和点火器，被控串谋纵火罪，以及管有物品意图摧毁或损坏他人财物罪，作为交替控罪。案件现押后至6月23日再讯，以待处理被告的法律援助申请，被告期间须还柙看管。

另外，今日在区院涉及反修例示威提堂的案件，原来由郭伟健处理，但同样改由高劲修法官处理。

判辞引发争议的都人案，于去年8月20日发生，被告洪震在将军澳一条行人隧道内贴有反修例资料的「连侬墙」前刺伤2女1男，当中，一名女记者伤势严重，她被斩至肋骨骨折、右肺萎缩，虽然未见永久损伤，但患上创伤后压力症，已搬离原址以免引发痛苦记忆。郭伟健上周五判刑时，以「情操高尚」形容被告潜逃后同日返回香港自首；又归咎一名女途人推开袭击女记者的被告的行为，令被告的情绪「火上加油」；他更大肆批评反修例示威影响民生和作为导游的被告的收入，最终判被告入狱45个月。

受伤最严重的女记者在法官判刑后表示，判刑是对她的二次伤害，不接受法官指被告行为属高尚情操。

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