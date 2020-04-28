遭两办批评后 泛民议员郭荣铿不获续委入竞委会 学者称反映北京封杀民主派

早前被中国国务院港澳事务办公室和中央政府驻港联络办公室(合称「两办」)批评恶意拖延立法会内务委员会主席选举的民主派议员郭荣铿，在出任竞争事务委员会委员两年后，不获续任，是同期惟一不获续任者。竞委会主席胡红玉赞扬郭荣铿在内的现任委员「表现相当好」；而行政长官林郑月娥则不评论郭荣铿不获续任的原因，只强调法定机构的人员委任是「用人为才」。

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前特首梁振英委任公职人员时被指用人为亲、敌我分明，泛民主派人士鲜有获得委任，林郑月娥2017年上任初期，有委任少量泛民主派人士出任公职人员，现时郭荣铿不获续任，中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，因为北京现时走强硬路线，以敌我思维看待民主派，料将全面予以封杀，日后民主派再获委任公职的机会较小。

港府昨(27日)日宣布，委任大律师陈家殷为竞委会主席，接替下月8日离任的胡红玉。委员方面，有11人获续任，但郭荣铿不在续任名单之列，而两年前与他同期获委的其余8人，则获得续任。从名单分析，代替郭荣铿加入竞委会的，是同样具有法律背景的立法会建制派议员吴永嘉。

港府委任法定组织成员有所谓「六六指引」，即一人不会同时获委超过六项公职，而出任同一公职不会超过六年，但郭荣铿只出任竞委会两年便被换掉，而与他同时不获续委的两名竞委会成员司徒耀炜和孙永泉已获委约六年；另外，郭荣铿尚有两项公职在身，亦低于指引另一标准。民主党议员尹兆坚认为，港府此举是对郭荣铿实施政治清算，破获了港英年代时委任不同政见人士出任公职以求取政治平衡的机制；不过，建制派民建联议员周浩鼎强调，郭不获续任与「两办」的批评无关，但又指郭「揽炒内会的恶行」，已令公众质疑郭出任公职的诚信。

郭荣铿发表声明，没有评论为何不获续任，只是表示，对过去两年担任竞委会委员感到「非常荣幸」，尤其感谢胡红玉带领委员会，并获秘书处提供充足支持。

特首林郑月娥今晨被问及郭荣铿不获续任是否与「两办」批评的事宜有关时，没有正面回应，只是重申，法定机构的人员委任，向以用人为才为原则，至于「六六指引」，并非硬性指标，过去亦有人员委任公职超出指引规定。

香港现时约有三百七十个咨询组织和法定机构，成员合共约五千人，由港府按不同部门建议，邀请社会各界人士加入。

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