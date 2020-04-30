港警检1.6亿冰毒 历来最大宗 料由中国流入

香港警方近日捣破一个毒品储存库，起获296公斤以茶叶作掩饰的冰毒，黑市价值超过1.58亿港元(折合约1880万欧元)，是自1991年自执法部门有纪录以来单一行动检获最大量的冰毒案。

香港警方捣破一个毒品储存库，起获296公斤以茶叶作掩饰的冰毒，黑市价值超过1.58亿港元(折合约1880万欧元)，是自1991年自执法部门有纪录以来单一行动检获最大量的冰毒案。警方相信，毒品来自中国内地，主要作香港本地分销之用，行动已截停大部分毒品流出市面。

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警方在行动中拘捕6男1女，年龄介乎26至51岁，包括两名中国非法入境者和一名上月持加拿大护照来港的华裔男子，其余人士持香港身份证，部分人有黑社会背景，他们以涉嫌藏毒和串谋贩毒被扣查。

西九龙总区刑事部警司钟雅伦讲述经过时说，警方根据线报，在佐敦区上海街一间贴满招租纸的空置地铺附近埋伏，到28日晚上，见三名男子进入地铺，将一袋尼龙袋搬上车，觉得形迹可疑，于是上前截查，制服3人及车上两名男子后，在车上及店铺内搜出11袋尼龙袋，内藏每包一公斤、以茶叶作包装来掩饰的冰毒，共重296公斤。

警方经调查后，发现两名非法入境者曾租住区内一间酒店，到该酒店搜查后，在一房间内发现少量毒品和吸食毒品工具以及攻击性武器，于是拘捕房内一男一女。

钟雅伦指出，租用闹市地铺作毒品储存仓库较为罕见，而一年的租约反映贩毒集团可能以此作长线储存仓。至于搜获的毒品，警方不排除是经水路由中国内地运到，相信刚运抵香港不久，警方已检获当中的大部分。

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