疫情冲击 香港经济增长最差可跌至负7%

因新冠病毒疫情，香港金融区已看不到往日人群熙攘的景象。摄于2020年3月2日

财政司司长陈茂波预告，香港首季经济将大幅倒退，程度可能比2008年金融海啸或1999年亚洲金融风暴时更差，情况令人忧虑，他为此修订今年本地经济预测至负百分之四至负百分之七，较财政预算案提出的负百分之一点五至零点五低得多。

广告 继续浏览后续

立法会昨(29日)天辩论港府于两个月前提交的《2020年拨款条例草案》，财政司司长陈茂波响应议员发言时，以「水深火热」形容香港经济，而环球经济亦形势险峻，前景极不明朗，香港经济何时能走出阴霾，除了受各国防疫工作及其后经济复苏速度影响外，更取决于香港经济自身是否稳定。如果去年下半年的暴力冲击和破坏行动再次出现，必然令更多商铺结业，外商不敢来港投资，导致更多人失业，港府再多支持措施也不起作用。

他指出，去年社会事件折射出的深层次矛盾，需要面对，但须要时间和耐心去化解。

另外，港府公布，2019/20年度财务状况为106亿港元(下同，折合约12.6亿欧元)赤字，较预算案时估算的378亿元大幅减少。陈茂波解释，主要是因为纳税人申请暂缓或分期缴交利得税的个案较预期少，以致利得税收入较修订预算增加二百多亿元。

立法会昨已二读通过本年度的财政预算案，进入辩论议员修正案的阶段，在席民主派全投反对票。不过，由于建制派议员占过半数立法会议席，预料预算案最终可获通过。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅