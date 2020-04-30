美加压：蓬佩奥反对香港立国安法 国会议员促全面执行人权法应对香港情况恶化

在中方官员加大力度要香港就《基本法》第23条的国家安全立法之际，美国国务卿蓬佩奥首次表明反对，指强令香港实施严苛的国家安全立法，违背北京所作的承诺。另一方面，美国8名国会议员联署去信蓬佩奥，指香港近日情况恶化，包括15名民主派人士被捕、要求香港就23条立法，以及港澳办和中联办声称不受《基本法》22条限制等，促请国务院按《香港人权与民主法案》于下月提交的报告中予以反映，以决定香港是否有足够自治去享有独立关税区地位。

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一般预料，蓬佩奥的表态会招来中方批评，令中美因疫情转差的关系更加紧张。

蓬佩奥在美国时间29日会见记者时，主动在人权议题中首先谈及香港。他表示，北京加强干预香港管治，令香港自由受到侵蚀，这与北京政府在「一国两制」下所作承诺并不相符。他续称，迫令香港实施严苛的国家安全立法的所有努力，均违背北京所作承诺，亦影响美国在港利益。

蓬佩奥没有点名《基本法》第23条的立法工作，但该条条文就是要求香港自行就颠覆和分裂国家等国安罪行立法禁止，但自2003年因港人反对而立法失败后，一直未能重启，惹来中方官员或明或暗地要求香港立法，最近一次是中央政府驻港联络办公室(中联办)主任骆惠宁月中提出，他表示，香港维护国家安全的制度不够完善，是「突出短板」，加上「外部势力对香港事务深度干预，突显了加强维护国家安全制度建设的重要性」，要求香港尽快下功夫，「该制定的制定」。一般评论指出，这就是要求港府就23条制定本地法例。

国会议员信函虽未提制裁 驻港外交特派员照样强烈谴责

对中国官员倡议就《基本法》23条立法的忧虑，亦是美国国会议员去函蓬佩奥的内容之一。包括共和党参议员鲁比奥、民主党众议员麦高文等8名议员给蓬佩奥的联署信指出，中国政府加快削弱香港自治和法治，并以民主党创党主席李柱铭等15名民主派人士被捕、指称民主派议员行使权利是违反誓言，以及称中联办和港澳办不受《基本法》22条所限等事件作为例证。

议员在信中表示，国务院按人权法所作报告，必须全面考虑及反映香港最近令人担忧的发展，并且提供具体行动的清单，作为美国对恶化状况的回应。

他们指出，若未能阻止北京削弱香港自治，会令港人的自由、人权，以至香港作为美国伙伴、国际经济的角色受损，强调美国必须处理，在应对北京威胁香港自治方面发挥领导作用，并让北京政府明白，违反中国在《中英联合声明》所作承诺，是会有后果的。

中国外交部驻港特派员公署对此表示强烈谴责和坚决反对。发言人批评有关议员对香港事务大放厥词，甚至叫嚣实施香港人权法案，赤裸裸干预香港事务及中国内政，中方必将采取坚决有力的反制措施。

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