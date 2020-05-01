助理警务处长涉违规违法住屋 丑闻曝光前两记者一度被捕 传媒谴责

两名记者实地采访助理警务处长陶辉（Rupert Dover）涉嫌违规入住不可转让或出租的「牌照屋」后，被警员以游荡罪搜检新闻材料和带返警署，触发社会对警方高层知法犯法、霸占官地与及有人滥权等多项指责。

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壹传媒旗下的《壹周刊》和《苹果日报》前(4月29日)天起连日报道，指警务处助理处长陶辉报住的清水湾碧水新村1 号位于属政府土地牌照范围，即俗称「牌照屋」。按规定，「牌照屋」由地政总署以牌照方式、免地价批准村民兴建，理由包括让农民居住于农场旁边方便耕种和照顾禽畜，又或因政府发展而逼迁至新地时兴建，而居民则须遵守一系列限制，包括屋宇面积、不能超出指定用途、不可出租或转让等；一旦牌照持有人逝世，「牌照屋」只能由直系亲属申请继承。不过，该物业业主姓刘，与陶辉及其妻子的姓氏不同，有违规入住之嫌。

陶辉解释，妻子的亲友是牌照持有人，批准他们一家入住。但乡议局研究中心主任薛浩然表示，即使「牌照屋」的牌照持有人「免费」给非直系亲属居住，亦须由地政总署审批，但纪录上未见有此审批。另有法律界人士指出，如若是持有人免费让陶辉一家入住，亦涉及是否触犯防贪条例中的「款待」问题。

另外，记者亦发现，该「牌照屋」的花园涉嫌霸占官地，楼宇天台的半层建筑物则是明显违反只准起两层的牌照规定。民主党立法会议员林卓廷认为，若霸占官地等指控属实，陶辉明显是知法犯法。

地政总署人员据报昨日有到上均外围查看，以决定是否有违规事项须要跟进。不过，该署拒绝透露物业持牌人资料，声称那是个人资料，只愿公开该「持牌屋」的牌照条款。

另外，壹传媒的调查又发现，陶辉在2018年任职东区指挥官期间，与家人开设公司，出售制冷装备，按《警察通例》，陶辉须向警方申报及不得参与业务。《苹果日报》今(1日)天更报道，陶辉有在脸书上推介寮屋作出租用途，涉嫌无牌经营旅馆。

警务处长邓炳强昨天到长洲巡视时拒绝评论会否对陶辉依法处理，而警察公共关系科亦表明不评论个别案件，重申警员可进行私人投资，但必须严格遵守规定及指引。如个别警员涉嫌违法或违纪，警队会按既定机制公平公正调查及积极跟进。

《壹周刊》责警方滥权欲阻揭丑闻 警方否认

陶辉涉嫌知法犯法的事件曝光前夕，两名《壹周刊》记者在碧水新村采访后打算离开时，遭警员截查。记者声称已实时表明身分及所属传媒，但警员仍查看他们的采访笔记和照相机内容，并将二人以涉嫌「游荡引致他人担心」为名予以拘捕，并将他们带返警署，其中一人更被铐上手扣。警方声称，经调查后，确认二人身分及当时正进行采访工作，于是无条件释放他们。

《壹周刊》编辑部发表声明，谴责警察滥用公权力恐吓记者，企图阻碍记者调查及揭发警队丑闻。但警方在社交网站响应时指出，在上址截获二人时，对方未能为在上址出现提供合理辩解，于是以「游荡罪」拘捕二人。

香港记者协会及摄影记者协会发声明，强烈谴责警方侵害新闻自由。声明指出，按法例，执法人员若要搜检记者的记事簿及相机内的新闻材料，须先向法庭申请「交出令」，警方是次行动有违法检取新闻才料之嫌。记协及摄记协促请警方严肃跟进，公开交代，交还所有非法取得的新闻材料，并且向相关人士致歉。

陶辉服务警队32年，在去年镇压反修例示威活动中，不时见到他在现场指挥的身影。

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