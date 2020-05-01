蔡英文上任至今已处罚在大陆党政军任职者37人另86人追查中

在张经义公开答复美国总统特朗普他「来自台湾」之后，台湾陆委会30日表示，已经对37位曾任职中共党政军及相关机构的台湾人裁罚，另有86人正交由相关主管机关查处中，其中包含中国东方卫视驻白宫记者张经义。

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陆委会官员表示，这些都是2016年台湾第三次政党轮替以来，依据「两岸人民关系条例」调查台湾人在中共党政军部门任职的成果。言下之意是，并不是只针对张经义一人。

陆委会副主委陈明祺并证实，已经被开罚的37位台湾人当中，有33位是任职于大陆的小区助理。

媒体询问，是否陆委会将普查曾在大陆媒体工作过的台湾人？陈明祺表示，目前86人名单里，只有张经义一人是媒体人。将交由主管机关「国家通讯及传播委员会」调查后再开罚。这期间，张经义可以申诉表达自己意见，也可以用行政诉愿的救济手段。

陆委会也证实，另有一名任职于中共党媒环球时报的台北特约记者，及任职于首钢集团的台湾人，陆委会还在调查中，不包括在前述86人里面。

大陆国台办发言人朱凤莲30日针对台湾官方追究处罚在大陆任职的台湾人表示，这段时间，民进党当局不断罗织罪名，打压处罚在大陆就业的台湾同胞，剥夺台湾年轻人发展机遇。动辄以「违法」的指控，进行威胁恫吓，持续升高「绿色恐怖」，阻挠两岸交流，严重损害台湾民众切身利益。她说，这种恐吓滥罚的恶劣行径不得人心。

另外，台湾有消息说，大陆要求港台艺人「表态爱国」，保证十年内「政治正确」，否则大陆影音平台及影视公司不得聘用。台湾陆委会副主委陈明祺表示，陆委会并没有拿到相关合约或看到相关资料，但他呼吁大陆，不要一直把「党意」加在台湾艺人上，要求他们签所谓的十年条款。

对于这件事，朱凤莲表示，这种说法纯属捏造。大陆一贯积极支持两岸影视交流，欢迎台湾艺人到大陆发展，实现梦想，共同促进两岸文化事业繁荣发展。但她也表示，大陆不允许少数人一面在大陆赚钱，另一面却支持「台独」分裂活动。

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