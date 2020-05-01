警用限聚令票控示威者以倍数大增 定义含糊易被指滥用 议员质疑执法标准

禁止四人以上人士聚集的限制令生效至今已一个多月，警方执法常被指滥用，尤其是针对和平的示威游行，有法律界人士称，条例定义宽泛，限制不清晰，容易出现争拗。立法会逸员涂谨申直指，警方执法标准奇怪。

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为减少武汉肺炎疫情传播风险，港府自3月29日起实行「限聚令」，警方数字显示，截至昨（4月30日）天凌晨，共向违例聚集的港人发出338张定额二千港元的罚款告票，提出14项检控。若把昨日上午至今晨因示威游行而发出的至少22张票控数字计算在内，警方自法例生效后共发出360张定额罚款告票。

根据法例，获接票控者可选择直接缴付罚款了事；如若不满，则须排期到裁判司署应讯。昨(4月30日)午因为抗议警方以限聚令反对工会举办「五.一」劳动节游行而被票控的社会民主连线八名成员便表明，不接受被票控，会到法庭申述。被票控的社民连主席黄浩铭和副主度梁国雄表示，他们已分成两组拉横额示威，每组人相隔1.5米，有保持距离，指警方是无理票控。

不过，警方日前在进入商场票控参与「和你sing」的市民时已表明，法例规定四人以上聚集即属违例，没有说距离1.5米便不属犯法。

大律师何旳匡在电台节目中指出，「限聚令」未有为「聚集」及距离限制作出清晰定义，而共同目的及聚集时间等细节亦没有写在条文中，正正是造成灰色地带和可争议的问题根源。他续称，限聚令未经立法会审议，刊宪便生效，但文件未有清晰交代「聚集」的定义，只是由官员在记者会中响应提问时提及及在网页中看到，质疑法庭日后会否考虑。

对于港府官员解释，除了有「共同目的」，是否属于「聚集」仍要视乎事前有否沟通、组织行为、互动时间等，何旳匡指这并不理想，因为警方仍然可以一见有人聚在一起便提出票控，反对者需要到法庭辩解，所需时间和资源不少。

由于存在灰色地带，警方执法标准亦惹人质疑。以今早两项示威为例，社民连4人和工党4人由金钟游行到相隔一条街之外的政府总部外请愿，指责政府藉疫情打压五一游行及集会游行自由，但被警方以超过4人聚集和有共同目的为由，票控他们违反限聚令；但在相若时间，民协5人手持横额及标语在政府总部外请愿，同样指责政府藉疫情打压集会和游行自由，则未有被票控。

警方近期更多票控 日均增4.5倍

熟悉保安事务的民主党议员涂谨申今早亦在电台节目中质疑警方的执法标准，他认为，限聚令的法例条文虽然没有订明，有同一目的而聚集的人群若每四人一组相隔1.5米便不算违例，但限聚令的重点是控制传染病风险，若聚集人群相隔1.5米，风险绝对低于在公共交通工具上的聚集，票控会令人感到奇怪。

他更提到警方昨日以有「共同目的」而拒绝长洲太平清醮举行「送神」仪式，但又容许孝子贤孙以4人一组一同扫墓，也令人大惑不解。长洲一百多年来从未间断的「送神」仪式，须由八人抬藉庙内神像在长洲走一圈，以象征庇佑岛上居民，但被警方以超出四人为由拒绝。

除了标准不一遭人诟病之外，警方近来更频繁地以违反限聚令票控市民亦是引起争议的原因之一。食物及卫生局文件显示，「限聚令」生效首三星期，警方共发出95张定额罚款告票，但自4月18日至昨日的12天内，警方多发出243张告票，即每天发出20张告票，是首阶段三星期发出日均告票的4.5倍。

现时未知票控数目增加是因为警方表明聚集人群相隔1.5米亦会票控，抑或是反修例示威者恢复活动有关。

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