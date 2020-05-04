受到反修例杯葛大陆背景“喜茶”香港八店关了六间

一场反修例运动，社会出现针对大陆和支持政府的商家的经济杯葛，大陆茶饮店喜茶风光不再。

在大陆广受欢迎的茶饮店“喜茶”两年前以雷霆万钧之势进军香港，与台式奶茶分庭抗礼，一度在香港掀起狂潮，然而自从去年6月爆发反修例运动之后，香港民主运动分子杯葛大陆品牌以及支持政府的商号，转而主力光顾支持民主运动的“黄色经济圈”，喜茶因而风光不再。根据苹果日报报道，喜茶在香港本有八间分店，但近期已有六间分店连环停业，位于游客区尖沙咀的三间分店，更疑似全线关门，有职员确认，喜茶在香港将只会留下两间继续营业。

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报道指，尖沙咀的两间分店均已围板，正在丢空。两个商场职员均表示，喜茶上周结业，随即围板，虽然喜茶单方面指，停业纯粹是进行装修，但他们估计重开可能性微乎其微。报道引述该商场发言人说：“该租户（喜茶）于四月底退租，目前已有其他租户洽租有关铺位。”

上述两间分店分别于去年三月及九月开张，前者是香港第四间及当时最大间的分店，后者占地约4000方呎，堪称香港旗舰店。换言之，喜茶进军尖沙咀一年，迅速败走。

报道又指，喜茶官方网页及疑似面书专页的分店名单并没有持续更新香港的分店数目，后者亦未得到面书的官网认证。据香港餐厅资讯平台OpenRice，喜茶于香港共有八间分店，其中位于尖沙咀的三间分店标示“已结业”，另位于铜锣湾希慎、荃新天地及元朗的分店则标示“装修中”。

报道指出，目前只有沙田新城市广场及铜锣湾时代广场两间分店仍有营业。

以芝士（奶酪）奶盖茶闻名的喜茶（HEYTEA）于2018年进军香港，首间香港分店于沙田新城市广场开幕时，一度吸引数百人排队“朝圣”，人龙几近站满大半个楼层位置，要等逾四小时才成功购得饮品。

不过，随着去年六月起爆发反修例事件，引发网民发起罢食抵制内地品牌，喜茶亦卷入名单之列，令生意大受打击。

喜茶由90后聂云宸于2012年创立，于广东江门起家。2016年获得腾讯及百度有份的风投基金IDG资本及天使投资人何伯权一亿美元的投资，2018年再获美团点评旗下的龙珠资本和黑蚁资本投资四亿元。喜茶现时于大陆有逾300间分店，其亦于2018年在新加坡开设首间分店。

根据苹果日报报道，今年三月底更有传喜茶即将完成新一轮融资，联合领投方为高瓴资本和美资基金蔻图资本（Coatue Management），此轮融资后喜茶估值或将超过160亿元人民币。

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