港府外判袭警案主控官疑“佯称”英国事务律师

新冠疫情期间，香港民间抗争运动仍在继续。2020年4月26日摄于香港某商业中心

早前获得港府律政司外判、出任民主派议员区诺轩袭警案的主控官陈文慧，虽然自称是英国律师，但在英国律师名册上并无发现其名字，业界团体“专业清算师”遂去信英国律师监管局解答疑云，根据苹果日报报道，该团体最新接获英国方面来信，指陈文慧并非英国事务律师，并已致函要求陈在香港大律师公会的介绍中停止自称英国律师，并已就事件通报香港大律师公会。

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根据香港法律，香港律政司可以因应案件的需要， 在多个情况下将案件外判，其中包括以免可 能予人有偏袒的观感或出现利益冲突的问题等。

然而外判陈文慧作为区诺轩袭警案的政府主控官，却因为她在社交平台面书上多次发表“惹火”言论，反而受到各界质疑外判的原意。陈被指在面书上公开评论区诺轩一案，又曾辱骂法官是“衰过狗（比狗还不如）”等言论。

至于陈文慧本人自称是英国律师，亦受到外界质疑。根据香港大律师公会内有关陈文慧的资格介绍中，她声称由1996年至今都是一名英国事务律师。不过，“专业清算师”早前曾在面书指出 ，翻查英国全部三个区域的律师名册，即英格兰及威尔斯、苏格兰、北爱尔兰名册，都找不到其名字，团体更去信英国律师监管局（Solicitors Regulation Authority）求证。

该团体3日在面书上贴文指，刚收到英国Solicitors Regulation Authority（SRA）书面确认，监管局指陈文慧并非受该局监管的英国律师，已致函要求陈在香港大律师公会的介绍中停止自称英国律师，亦已就事件通报香港大律师公会。该局称会将相关投诉记录在案，以便未来可能作出跟进。

“专业清算师”质疑，陈在大律师公会网页上的声称可能已构成虚假陈述，故他们亦已致函香港大律师公会要求就陈的失当行为进行调查，及在有需要时转交执法部门跟进，团体又认为事态严重，在陈的专业资格及诚信均存疑的情况下，有理由质疑陈作为外聘检控官及任职律政司检控官时，有否公平及守法地处理获分配的检控案件，希望陈能尽快向公众交代。

港府外判主控官陈文慧虽自称是英国事务律师，然而英国当局回函香港方面的查询，指出陈文慧并非自称的英国事务律师。（网上截图） © （网上截图）

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