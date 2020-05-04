美神盾舰贝瑞号擅入西沙领海立委质疑挑战主权国安局称不是针对台湾

台湾国防部今天在立法院证实，美军贝瑞号神盾驱逐舰日前曾进入到西沙群岛12浬以内水域，立委认为此举挑战中华民国在南海主权，质疑政府为何没有声明？国安局长邱国正响应，美军并非针对台湾作这个动作，他强调，政府不可能放弃任何主权，将会适度表达。

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国民党立委陈以信今天(4日)在立法院质询表示，美国驱逐舰贝瑞号日前曾进入西沙群岛海域，进入中华民国领海，此举是否已挑战中华民国在西沙群岛主权？

他并指出，美军发布贝瑞号在西沙群岛活动的讯息，只提到中国大陆和越南，却不按往例提到台湾，政府为什么没有提出声明？他质疑，台湾如果不出声，在国际法上恐怕会形成「不作为」的效力，政府闷不吭声，是否代表实质上要放弃西沙群岛主权？

国防部长严德发表示，国防部有掌握美军舰艇动向，贝瑞号确实进入到西沙群岛12浬内。而政府在这个区域的主张就是搁置争议，共同开发。

国安局长邱国正表示，美中之间有很多动作，的确会对台湾造成影响，美军贝瑞号神盾驱逐舰进入西沙群岛12浬水域，对台湾而言「确实是压力」，但他认为，美军不是针对台湾作这个动作，而台湾也不可能放弃任何主权，政府将会有所表达。

另外，立委陈以信质询，最近鲔鱼汛期开始，日本在其认定的经济海域严格执法，3月24日日本公务船在八重山以南与台湾重迭的经济海域驱赶台湾两艘渔船，近期又两度警告台湾政府，要求台湾渔船不可进入冲之鸟礁海域。他问，政府对于日本的警告是否能够接受？

国安局长邱国正表示，这件事由海巡署依海洋法规及与日本签署的相关约定执行。国安局接到海巡署通报的状况后，会将评估状况通报各部会。对日本提出的警告，他说「我方当然不接受」。

陈以信并质问，2016年东圣吉16号渔船在距离冲之鸟礁196浬的地方，被日本海上保安厅全船押走，当时的参谋总长严德发曾派海军拉法叶舰出海，配合海巡署舰艇护渔，面对今年日本两度警告台湾不可让渔船进入冲之鸟礁海域，他质问海军，能否再派军舰前往冲之鸟礁海域护渔？海军答复表示，4月1日起，在菲律宾与东部海域都已经部署海军舰艇。国防部长严德发则说，国防部在护渔区都有派海军舰艇协助海巡署，双方联系密切。他强调，目前在台湾的「东北角、东南角」海域都有部署。

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