香港一季度GDP按年下跌8.9% 创有记录最大跌幅

根据香港统计处5月4日公布的官方数据显示，香港今年第1季度经济增长（GDP）较去年同期下跌8.9%，是有统计以来的最大单季跌幅。分析人士指，香港经济的前景并面临极大的不确定性。

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据香港电台报道，港府财政司司长陈茂波在出席当天的记者会时表示，“第一季本地生产总值数字显示，本港经济陷入深度衰退”。陈茂波称，香港生产总值按年下跌8.9%，按季下跌5.3%，两个数字都是有纪录以来单季最大跌幅，原因包括前两年中美贸易摩擦影响出口、去年社会事件暴力冲击，以及近期新型肺炎疫情影响，他形容经济三头马车，包括出口、消费和投资开支都“死咗火”（死火）。

陈茂波提到，同期香港货物出口下跌9.7%、服务出口下跌37.8%，私人消费开支下跌10.2%，都是有纪录以来最大下跌幅度，而投资开支则下跌13.9%，至于3月的失业率高企在4.2%，也是近9年多以来的新高。

陈茂波称，稳定经济的是私人消费，因为市民要同心协力。他又以百日抗疫为例，说抗疫有曙光就是因为大家合力，认为“人和比天时地利更重要”。他提出，如若全球疫情有所改善，相信香港下半年可以走出谷底。另被问到港府是否会推出更多支援措施时，陈茂波回答说，两轮防疫抗疫基金，加上财政预算案，已有 2,900 亿港币的措施，目前要全力让措施都开展，相信届时市民会感受到力度。

针对经济衰退，港府发言人还表示，疫情严重威胁香港的经济活动及区内的供应链。预期香港出口短期内仍将显着受压，经济前景面临极大的不确定性。该发言人并称，美国与中国大陆经贸关系的发展、地缘政治紧张及环球金融市场波动，需要继续关注。

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