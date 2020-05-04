香港连续14日未有本地个案“限聚令”或逐步放宽

因新冠病毒疫情，香港金融区已看不到往日人群熙攘的景象。摄于2020年3月2日

截止5月3日为止，香港已经连续14日没出现本地确诊武汉新冠病毒个案，港府因应疫情而颁布的限聚令（禁止4人以上聚会）也即将在本星期四（5月7日）届满。港府抗疫督导委员会两名专家顾问均赞成逐步放宽有关措施。而根据明报报道报道，当局正探讨放宽食肆每枱上限至6或8人，不排除限聚令相应放宽至同等人数，暂倾向放宽至8人；麻将馆和美容院等处所可重开，但酒吧及卡拉OK继续停业。

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报道引述两个消息来源指出，港府正探讨为限制社交距离措施松绑，包括放宽食肆每枱上限至6人或8人，但要维持1.5米距离或以隔板分隔；限聚令人数限制亦不排除与食肆看齐，两个措施的人数上限均不会超过12，消息称内部有意见倾向放宽至8人。至于目前停业的11种处所，消息称会重新开放麻将馆、美容院等可戴口罩的处所，曾出现爆发群组的酒吧、卡拉OK则暂不放宽。

政府抗疫督导委员会专家顾问之一、港大微生物学系讲座教授袁国勇在电视台节目表示，香港暂时打赢“第一场战争”，有条件放宽限聚令、食肆座椅距离和处所营业禁令，并称现时戴口罩看电影和听音乐会很安全。有感染及传染病科医生亦认为，政府可按风险逐步放宽限聚令，但戏院和卡拉OK等场所，以及食肆餐桌保持1.5米距离等限制则应待连续28日没有本地感染个案才考虑放宽。

袁志勇观察到周末期间，郊野公园、商场开始多人聚集，“限聚令基本上执行不到”，要重新检讨限聚令，但预计未来一两年的措施会时松时紧，一旦出现零星个案会收紧，如有群组爆发，甚至会恢复限聚令。

袁又提醒，放宽限制会有社会代价，或出现新的本地个案，若再有群组爆发，很可能要重设限制，并预计未来一两年的抗疫政策时松时紧，成为新常态。

另据苹果日报引述感染及传染病科医生林纬逊表示，连续14日没有本地确诊个案，公众可放松一下心情，但仍要保持双手衞生及戴口罩，政府亦可因应风险和必要性逐步放宽限聚令，并让中小学复课及恢复公务员正常上班。不过，他认为戏院和卡拉OK等较难做好感染控制的场所应最后撤限，而食肆每枱人数可考虑放宽，惟仍要保持1.5米距离和不能满座的规定，须待连续28日没有本地个案再作考虑。

林指出，仍有港人从印度或巴基斯坦等地区抵港，本地未完全切断传播链“水尾”，倘没有造成持续感染，加上夏季环境下，有望在7、8月暂时击退疫情。

戏院和健身中心等设施自3月28日起被停业至今，报道同时引述RMG泰拳健体中心负责人柯尊鼎称，业界极度忧虑政府再延长禁令多14日，又批评当局无视业界经营困难，“影响已经大到好可怕，业界倾紧开返仲可唔可以生存到”，其中心1月至今累蚀逾70万元，要求容许复业及抗疫基金加码。

美容院上月10日起被勒令停业，香港美容业总会创会主席叶世雄直言，若政府再延长禁令多14日，美容业界前景更趋严峻，因员工手停口停，“就算铺头顶到（撑得住），伙订都顶不到，他们零收入，不用交租？不用供楼（缴房贷）？”

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