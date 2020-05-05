众名流筹组“香港再出发大联盟”正式成立 董建华、梁振英担任总召集人

由香港1500逾名富商、名流筹组的“香港再出发大联盟”（以下简称大联盟）于5月5日正式宣告成立。曾担任过香港特首的现任中国全国政协副主席董建华、梁振英出任大联盟的总召集人。

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据《明报》报道，大联盟成立典礼当天，该团体的两名总召集人、全国政协副主席董建华和梁振英，以及全国人大常委谭耀宗等12位秘书长和副秘书长出席，并公布有1545人的共同发起人名单。名单上有多名香港知名地产商，包括长和系李嘉诚、李泽楷、李泽钜；还包括恒隆地产陈文博、新世界发展郑家纯、郑志刚，信和置业黄志祥、信德集团的何超凤，以及新鸿基地产的郭基辉、合和实业胡应湘等人。

香港电台的报道介绍指，名单中政界方面，多名港区全国人大代表、政协委员、行政会议成员及建制派立法会议员都是共同发起人。建制派政坛元老吴康民、行会前召集人夏佳理、前人大常委范徐丽泰、立法会前主席曾钰成都有参与。前财政司司长梁锦松、前律政司司长袁国强及刚离任的问责局长刘怡翔、刘江华、杨伟雄和罗智光等人都在名单上。学界方面，多名香港大学校长包括港大张翔、中大段崇智、科大史维、浸大钱大康等都榜上有名，但名单上未见城大郭位；而教大学者、运房局前局长张炳良和港大法律学者陈弘毅亦是共同发起人之一。

据悉，董建华致辞时表示，“香港面临非常严峻局面，所有以香港为家的人都认为不能这样”。他称，“香港正面对疫情、经济和政治三大危机，反修例示威将香港弄得支离破碎，反对派不惜揽炒，以汽油弹袭警、制造大杀伤力武器，损害香港共同利益，将香港推向悬崖边缘，‘唔会畀你哋成功’。”

董建华在讲话中还提出，对香港卷入国际战场而感到痛心。他称，“外部势力假借人权民主之名鼓动暴力犯罪；个别反对派更要求美国干预香港、中国内部事务，触碰‘一国两制’原则底线，令人愤怒”。他续称，“中央坚守‘一国两制’的初心从来无变；成立大联盟是为香港找路向、办实事，希望大家不论政见，为香港福祉放下分歧，拒绝暴力、揽炒。”

此外，梁振英在发言中亦指，香港陷入困局，“病向浅中医”，暴力事件减少、肺炎疫情暂缓的今日，是部署、推动“香港再出发”的好时机。他说，大联盟讨论后会公布具体工作计划，大联盟的工作包括振兴经济，为青年人争取就业、实习和培训的机会，避免长时间投闲置散。

梁振英称，大联盟不是官方机构，无意取代特区政府，早前他与董建华会见特首林郑月娥时解释说明大联盟的构思，亦得到林郑月娥支持。另就该团体是否会推动《基本法》23条立法，大联盟副秘书长、基本法委员会副主任谭惠珠则回答称，大联盟不会特别推动一条法例。

据了解，2014年9月底香港爆发“占中”运动后，董建华也曾成立了团结香港基金，谋求协助香港走出“占中”困局。而此次在经历了去年的反修例示威运动，香港200万市民一度上街提出“五大诉求”，及传统建制派政治人物在随后的区议会选举中惨败后，有分析人士指，香港精英阶层此次建立大联盟，也配合了近来一系列针对去年抗议活动的官方反应措施，包括高调拘捕15名当地知名民主派人士等。值得一提的是，2020年香港立法会选举按计划将于9月6日举行。

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