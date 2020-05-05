反修例运动遭警暴46港人寻求加拿大政治庇护

加拿大传媒报道，接近50名香港人已经向加拿大当局寻求政治庇护。环球邮报（The Globe and The Mail）报道，他们大多数都曾参与去年开始的反修例运动，而寻求庇护的理由包括遭到警暴暴力以及在香港不可能获得公平的审讯。

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报道引述了解内情人士指出，2019年1月至2020年3月31日期间，一共有46名香港寻求加国政治庇护，他们提出申请的地点，包括加拿大多个地方的机场、加拿大边界安全局以及移民、难民及公民办事处。这些案件目前仍在审批阶段。

加国移民部有鉴私隐关注而拒绝证实有关的申请数字，但在一项声明中指出“所有寻求庇护申请人，都可得到独立而半官方的‘加拿大移民及难民委员会’一个全面而公平的聆讯。”

加拿大并非是西方第一个成为香港人寻求庇护的国家。2018年德国批准两名被香港起诉暴动罪的港人难民身份。

报道指，国际特赦组织以及其他人权机关已经汇集从去年2019年中旬开始的警察对参与运动人士的肆意拘捕、毒打以及刑求等证据。香港的运动起因是反对将在香港或其他地方涉嫌犯了中国法律的人士送交给大陆的司法系统审讯，但后来逐步演变成为争取自主和民主的运动。

报道又指，最近香港当局假借为了对抗武汉首发的新冠病毒疫情之名，实际上却是对社会各界的民主运动人士进行更广泛的打压，促使申请外国庇护的人士更加相信一旦返回香港，将遭到逮捕和禁锢。香港警察偏袒性的执法和拘捕行动，很快就引起加拿大、美国以及其他西方国家的谴责。

报道引述加拿大新香港文化协会的发起人Gloria Chang女士指出，以她所知，已经有28个港人向加国提出难民申请，当中大多数宣称因为参与反政府示威活动一旦回港将面临起诉。

环球邮报的记者曾经与部分的庇护申请人接触，但为了保密以及他们个人的安全而不会将有关的详情在报道中披露。

香港公安条例第19条，被定为非法集结的人，即凡有3人或多于3人集结在一起，破坏社会安宁（commits a breach of the peace），即属暴动，最高监禁10年。

Gloria Chang说：“香港政府和它的司法制度简直就是一个笑话，是中国共产党的工具。”

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