香港经济首季下跌8.9%林郑承诺加大投资救亡

因武汉首发的新冠病毒疫情影响，香港经济今年首季本地生产总值按年比较下跌了8.9%，按季比较下跌了5.3%，两者都是有纪录以来单季最大的跌幅。特首林郑月娥今日（5日）在记者会上承诺，港府将加大投资刺激经济复甦。

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财政司司长陈茂波昨天（4日）在记者会上形容，香港经济的三头马车──出口、消费和投资开支，三头马车都可以说是“死火”了。

林郑在今日的记者会上承认，情况较她预料的更为严峻，“虽然很多经济专家都预料经济将会收缩，但情况是难以令人乐观的，下跌8.9%是较与其的还要差。”

不过林郑对几时取消限聚令（四人以上聚会即属犯法）仍然没有一个时间表。由于香港已连续超过两个星期未发生本地确诊个案（新确诊者皆怀疑从外国感染），有医学专家认为限聚令在5月7日届满时可以局部解封。

林郑说：“我们呼吁大众需要有点耐心，如有可能将尽快公布（取消限聚令）。”

陈茂波在4日的记者会上，对香港经济前景仍然表示悲观。他说，展望第二季，形势亦未许乐观，即使有所改善，“我们估计都会是缓慢，主要原因是环球的新冠病毒疫情尚未受控，而稍后即使受控的话，环球经济亦难以马上完全恢复，因此我们的出口是难望大幅改善”。

陈茂波并且将经济复甦的冀望，主要是放在私人消费身上，而非林郑所倚重的加大政府基建投资。陈说：“我们不要忘记，其实对于我们经济能发挥最大稳定作用的，就是私人消费，所以我们要齐心合力推动本地消费尽速恢复。政府会继续增加开支、支援企业和“打工仔”。”

港府为了刺激私人消费，已经颁布了“全民派钱”计划，每名香港市民可获派1万元（港币，下同），但迄今仍是只闻楼梯响，反观澳门方面的派钱计划早已落实，成为香港落后澳门的诟病，又一次得到有力的佐证。

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