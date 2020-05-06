江启臣：中共一再杯葛台湾参与世卫组织 引发国人反感

自台北方面消息，全球新冠肺炎疫情蔓延之际，中国国民党新任主席江启臣5月6日表示，国民党关注台湾是否能在一个多星期后参与世界卫生大会（WHA），中共当局一再以政治因素杯葛台湾参与世界卫生组织（WHO），“不但引发国人反感，更对世界公共卫生的工作造成妨害”。

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据中央社报道，国民党在当天下午召开中常会，江启臣也在会中发表谈话。江启臣指出，面对国际疫情未解，国民党关注台湾能否在一个多星期后参与即将召开的世卫大会，世卫组织应该展现医疗人权超越政治的高度，接受台湾实质参与这一会议。江启臣说，台湾拥有优良的健保制度，以及健全的优良公卫体系，值得世卫大会借镜。疫情蔓延全球的现实，也凸显台湾更需要世卫组织提供完整的资讯与协助。

江启臣称，中国大陆当局驻日内瓦代表团日前强硬否定台湾参与世卫大会的正当性，令人遗憾。国民党希望，中国大陆当局驻日内瓦代表团的声明，并不代表中国大陆当局的最后定案。江启臣指出，中国大陆当局无法在世卫代表台湾民众，更欠缺对台湾公卫的了解，遑论实质协助与支持。他说，中共当局一再以政治因素杯葛台湾参与世界卫生组织，不但引发国人反感，更对于世界公共卫生的工作造成妨害。他续称，国民党对于友邦的支持表达感谢，也进一步呼吁民进党政府在国际宣传及动员之外，仍应面对及处理两岸关系的症结，争取参与或重返世卫组织。

江启臣提出，面对艰困的国际情势，国民党愿意为拓展中华民国国际参与空间努力。他在上个月20日参与国际民主联盟（IDU）线上会议，并且投书获得刊登英文专论，明确指出，台湾需要参与世卫组织，而世界卫生组织也需要台湾，即便遭到排拒，仍无法改变台湾不但有能力，更有意愿参与世卫组织的事实。

江启臣强调，国民党坚定支持任何有助于参与或重返世界卫生组织的灵活、理性策略，也期盼台海两岸执政者善用过去经验，秉持求同存异的精神，以台湾2300万人民的权益为最优先考量，创造两岸与世界的三赢。

同样就这一话题，世卫组织法律顾问所罗门（Steven Solomon）曾在周一表示，世卫在1971年就决定"中国是唯一合法代表"，并且会维持这个决定。他指出，台湾是否能参加世界卫生大会不是秘书长可以决定的，而是属于194个世卫成员国的决定。

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