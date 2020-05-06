人物-香港媒体大亨黎智英Jimmy LAI

在香港争取民主斗争中经验丰富的三名长者2020年5月5日周二在西九龙裁判法院出庭受审：前立法会议员李卓人 (LEE Cheuk-yan) ˎ 民主党前主席杨森 (YEUNG Sum) 和媒体大亨黎智英（LAI Jimmy）。三人都被控参与了去年2019年8月31日未获港府批准的ˎ 旨在突出北京拒绝香港实施普选五周年的集会示威。据苹果日报网站报道，黎智英周二在出庭前强调，这是秋后算账。

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黎智英：北京眼中的黑马

本台法广RFI前驻北京法语记者Heike SCHMIDT 5月4日在一篇网文中介绍说，黎智英从来不讷言的。习近平，中国头号？ 这名富豪商人铿锵有力的说：« 这是一名独裁者»。黎智英2019年8月在参加一次未获港府批准 ˎ 规模巨大的街头示威前夕，在接受美国 « 纽约时报 » 采访时表示，他是一名有良心的搅局者。

剃了平头，圆脸，调皮的微笑，这位72岁的男子自上一世纪八十年代末以来，挑战北京政权。

出生于中国大陆广东省，黎智英（Jimmy LAI）通过服装生意发家。1989年天安门广场上的屠杀改变了他的命运。他成立的壹周刊（Next MAGAZINE）。与其它香港富翁不同的是，他拒绝服从中共“闭嘴赚钱”的号召。

它的报纸苹果日报（Appel Daily）如今是亲民主派的最佳支持。黎智英为此付出了代价：亲中媒体时常把其视为美国的特工。

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