世卫组织称台湾为中国台湾 台外交部：强烈抗议 世卫违反中立原则

世界卫生组织（WHO）的一名法律顾问在5月6日记者会上以“中国台湾”（Taiwan, China）回答有关，是否将劝说其成员国让台湾参加世界卫生大会（WHA）的提问，对此，台湾外交部5月7日表达强烈抗议，并再度呼吁世卫组织坚守专业中立，不屈从于中国大陆方面的“无理要求”。

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第73届世卫大会年会预定将于本月18日召开，在新冠肺炎疫情大流行期间，及美国等国近日来的强烈呼吁下，台湾尚未接获与会邀请函。就这一问题，世卫组织首席法律顾问所罗门（Steven Solomon ）4日在记者会上回答称，确认已有两个成员国要求就台湾能否参加世卫大会作出讨论，他并未明言是哪两个国家。所罗门强调，这将最终取决于该组织的194 个会员国，而非应由世卫当局决定，他又重申世卫的“一个中国”立场。对此，美国国务卿蓬佩奥周三在华盛顿的记者会上提出，呼吁包括欧洲在内的世界各国，支持台湾以观察员身份参与世卫大会及其他相关联合国活动。他并指，亦呼吁世卫组织总干事谭德塞向台湾发出与会的邀请。蓬佩奥称，谭德塞有权利这样做，他的前任也曾多次邀请台湾参与世卫大会。

在6日在记者会上，有来自《华尔街日报》的记者向谭德赛提出，是否会劝说该组织其他成员国，特别是中国大陆允许台湾参加此次大会，谭本人在听到提问后随即保持沉默，一名叫沃尔顿的世卫组织法律顾问（Derek Walton）则对此作出了答复。代为回覆的沃尔顿在回答中称台湾为“中国台湾”，并重申台湾是否能参加大会，应由该组织的194个成员国决定。对此，台外交部7日提出强烈抗议，并强调指“世卫组织作为最重要的国际医卫组织，不应屈从于中华人民共和国的无理施压，公然违反应该坚守的中立原则、矮化台湾。”

据中央社报道显示，台外交部强调，台湾将持续争取以观察员身分受邀出席世卫大会，这是台湾的权利，也是义务。依据世卫组织议事规则及过去惯例，世卫组织总干事确实具邀请观察员出席世卫大会的裁量权，例如台湾即曾于2009年至2016年连续8年期间应邀以观察员身分出席世卫大会，并有具体贡献。台方表示，期待谭德塞展现身为全球医卫领袖的风范与担当，作出符合医卫专业及国际社会期待的正确决定。

台外交部续称，“已多次严正向世卫组织秘书处说明，中方屡提其虚构的‘一中原则’并错误引申诠释联合国大会等决议，均旨在误导国际视听、遮掩其打压台湾人民健康人权的蛮横行径，世卫组织秘书处应坚持其专业中立的立场并予明辨，而非屈从中方的无理要求。”此外，台外交部亦重申，联合国大会第2758号决议及世卫组织第25.1号决议仅处理“中国代表权”问题，并未触及台湾，“此二决议并未赋予中华人民共和国在联合国及其专门机构代表台湾人民的权利；台湾与中华人民共和国互不隶属，这是现状，也是事实”。

北京方面，中国外交部发言人华春莹在6日回答中方是否允许世卫组织参加本月的世卫大会时回应称，“在中国台湾地区参与世卫组织活动问题上，中方的立场是明确和一贯的，就是必须要按照一个中国原则来处理。在符合一个中国原则的前提下，中国中央政府已经对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，确保无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效地应对。疫情发生以来，台湾民进党当局进行政治操弄、持续炒作所谓台湾参与世界卫生组织和世卫大会的问题，其真实目的非常清楚，就是‘以疫谋独’。对于台湾当局这一图谋，我们坚决反对，相信这一图谋不可能得逞。”

同样就这一问题，台陆委会7日表示，中共相关单位以欠缺“一中”原则及“九二共识”基础排除台湾参与世界卫生大会，证明陆方以政治干预健康人权，认为“只有台湾民选政府，才有权代表台湾”。台陆委会发言人邱垂正强调，“‘健康是基本人权’，中共当局长期以政治主张阻挠台湾参与世界卫生组织，近期中共相关单位宣称，因欠缺‘一中’原则和‘九二共识’，排除台湾参与，已非常明确证明陆方是以政治干预健康人权，更违反世卫组织宪章，剥夺台湾人民的权益。”

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