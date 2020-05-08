世卫大会前台湾再吁应被允许有意义参与世卫并成为正式会员

总统蔡英文（中）2020年4月116日对世界卫生组织（WHO）提出13点说明强调一直与台湾卫生部门保持技术交流表示，这13 点回应也说明了台湾的参与并不完整；台湾只是个案被允许，没有全面性确保台湾可以完整参与，台湾应该要得到一个完整的参与权，双向与WHO有互动。

世卫组织大会将在本月18日举行，台湾行政院副院长陈其迈8日与美国卫生部副部长哈根线上讨论美台防疫合作时表示：台湾有能力作出贡献，台湾应被允许有意义参与世卫，并成为正式会员。

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中央社8日从华盛顿报道：华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）今天邀请行政院副院长陈其迈与美国卫生部副部长哈根（Eric Hargan）对谈。这是继台湾卫福部长陈时中与美国卫生及公共服务部长艾萨（Alex Azar II）4月27日举行双边电话会议后，台美高阶官员再度线上对谈，讨论疫情相关事务。当时陈时中与艾萨通话共识是：没有人应该被孤立在这个重要国际卫生组织外，尤其在2019冠状病毒疾病危机之际。

8日台湾行政院副院长陈其迈向华府智库表示，台湾目前只有440例确诊病例，其中80%病患已康复，且连续26天没有本土病例。在台湾，店家学校都维持正常营运，棒球赛也持续进行，台湾证明民主具备充分条件能取得抗疫胜利。陈其迈指出，“台湾模式”有3大要件，包含资讯透明、科技运用与团队合作。

陈其迈指出，世界各个民主国家皆能採行“台湾模式”，台湾将持续与美国合作，争取参与世界卫生组织（WHO）。他强调：我们2300万人民不该被排除在世卫之外，台湾应被允许有意义参与世卫，并成为正式会员。

哈根致词时呼吁，世卫应恢复邀请台湾以观察员身分出席WHA。美国大力支持台湾以观察员身分参加18日将召开的世界卫生大会（WHA），对于世卫阻碍台湾参与WHA及其他世卫技术会议，美方深感失望。

哈根还透露，台湾是他北美地区外首个造访的地方，1988年的夏天，他就住在台北青年活动中心，除了在国语日报学习中文，也在补习班教英文。他说，虽然是多年前的事，但许多当时回忆仍历历在目，贴近他的心。

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