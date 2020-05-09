中联办撑腰下建制派“全武行”夺取立会小组主席权

立法会内务委员会8日开会，上任主席、建制派民建联主席李慧琼一早就霸占了主席位置，民主派议员遂围上主席台前理论，建制派早有预谋亦一哄而上，当场演出“全武行”，民主派11名议员在多数暴力下被逐出会议厅，更有民主派议员陈志全在跌倒之后遭工联会的郭伟强“拖拉”出场。在极度混乱之下，建制派得偿所愿，涉嫌违法夺取内会主席位置，一般相信国歌法等恶法将在建制派护航下快速通过，年初接任中联办主任的骆惠宁和林郑月娥亦可因此在两会召开之前，向北京有所交代。

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在此之前，港澳办和中联办相继发文批评民主派阻拦立法会内会选出主席，延误运作，影响香港民生经济，中联办的声明更点名强烈谴责郭荣铿同其他民主派议员“拉布”、“政治揽炒”，致立法会内务委员会6个月未能产生主席，多达14条法案因此未能及时审议之后，特首林郑月娥本周二在记者会上发言响应，支持立法会主席梁君彦接受“外界法律”意见，由内会前任主席、建制派民建联主席李慧琼继续主持内会主席，又称可以预料到时及可能出现肢体冲撞场面。

在北京的撑腰下“连任”内会主席之后表示，她将继续主持内会会议。

根据立法会议事规则，立法会每届任期首个会期的内会正副主席选举，须在委员会于该会期内举行的首次会议上进行。内会在每届任期的首次会议，由立法会议员中排名最先者负责召开。公民党的郭荣铿就是根据这项规则负责召开新一届的内会会议，由于立法会的组成只有一半由民选产生，建制派等人透过小圈子选举占了多数，郭荣铿和其他民主派人士为了阻截恶法流入已经沦为橡皮图章的立法会表决，遂以缓兵之计，阻拦内会选出主席，希望立法会在今年9月改选之后出现变天。

内会8日的会议安排上午、下午两个会议，上午由公民党郭荣铿主持处理主席选举，主战场则是下午由李慧琼亲自上阵，讨论法律争议和处理积压议程。为确保李慧琼能登上主席台，在内会前的教育事务委员会即将完结时，逾20名戴黑色战术手套的立法会保安联同民建联议员为李慧琼开路，冲向主席台，李慧琼在保安协助下与教育事务委员会主席叶刘淑仪交换位置，当时坐在副主席位置的教育界议员叶建源试图阻止，但被保安拉走。保安和建制派议员之后组成人墙围在主席台前，阻止民主派议员靠近，对峙期间双方多次推撞并互相指骂，更拍片或作网上直播；何君尧更一度作打拳状。

距离正式开会时间尚有五分钟，会议室气氛渐趋紧张，双方仍在争持及叫口号，议会阵线朱凯廸和人民力量陈志全分途突围，朱试图沿墙壁爬高接近主席台，险象环生，陈则在正面突破，均被保安阻止。陈志全助跑冲向主席台期间，被郭伟强拉跌并拖行；黄定光以手肘推开民主党许智峯。

在多番扰攘和抗议声下，李慧琼先给予警告，并陆续将陈志全、朱凯廸、谭文豪、许智峯、杨岳桥等10名议员赶离会议室，部份人被保安抬走。被赶的尹兆坚因受伤倒地，由救护车送院。在公众席的工党主席郭永健怀疑投掷一叠纸张到会议厅，但未能阻止建制派继续开会，李慧琼只休会五分钟处理。

拉锯超过3小时，郭荣铿手持咪高峯指李慧琼无权主持会议，宣告会议结束，并与多名民主派议员离场抗议。随着最后一名民主派议员张超雄被逐，李慧琼与建制派议员及立法会秘书处极速处理多项因内会过去半年未选出主席而积压的法案，包括14项法案和31项附属法例，也有成立法案委员会。李慧琼完会前表明未来会继续主持会议，以处理急切或重要事务。

郭荣铿怒斥李慧琼与法律顾问、保安是“赤裸裸夺权”，形容会议和李慧琼驱逐议员的做法均是非法。他亦对于立法会法律顾问态度转变表示极度震惊，并批评建制派的举动，犹如去年逃犯条例般以破坏规则的方式以图达至目的。

内会在余下时间能否选出主席已不再重要，因建制派可任由郭荣铿无了期选不出主席，因李慧琼可如昨日般以解决急切事务为由主持会议。已完成法案委员会审议的国歌法即将可经由内会再提交上立法会大会三读通过，但暂未有明确时间表。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强告诉苹果日报，李慧琼能顺利主持会议将令其权力更有权威性，虽日后有机会受法律挑战，但他指“一般法庭都会尊重立法会内部事务，不会介入，而主席又做了裁决，加上有法律顾问意见，相信日后（推翻）机会不乐观”。

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