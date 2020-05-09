台湾参与世卫大会：美国会领导人致函多国促助台湾

世卫大会将在本月18日举行，美国国会参众两院外委会的领导人本周五（5月8日）致函近60个国家，要求他们支持台湾参与世界卫生组织该信说，“疾病没有国界。我们敦促贵国政府与美国一道，解决台湾被纳入全球健康及安全组织中这一迫切的问题。

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据路透社和美国之音的报道：在信函上签名的是4位美国国会参众两院外委会的领导人：美国国会众议院外交委员会主席艾略特·恩格尔（Eliot Engel）、首席共和党议员迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）、参议院外交关系委员会主席吉姆·里施（Jim Risch）以及首席民主党参议员鲍勃·梅内德斯（Bob Menendez）。

美国国会参众两院外委会领导人在这封信中强调，台湾的资源及专业知识是全球抗击疫情中可以受益的资产。该信提醒各国，台湾在2009至2016年期间曾受邀参与世界卫生大会的各种会议。

该信说，“疾病没有国界。我们敦促贵国政府与美国一道，解决台湾被纳入全球健康及安全组织中这一迫切的问题。鉴于全球遭受2019新冠病毒病之害，联合国成员国一起努力坚持要求邀请台湾参加2020年5月即将举行的世界卫生大会视频会议，是正确的开端。”

该信强调，“在全球抗击最先在中国武汉发现的2019新冠病毒病传播之际，确保所有国家以全球健康及安全为重，而非政治，从未显得更加重要。”

路透社报道说，这封信发给了被看作是台湾朋友及盟国的“理念相近”的大大小小的国家，包括加拿大、泰国、日本、德国、英国、沙特阿拉伯、澳大利亚等。

发信之际，正值美国总统特朗普和其他美国官员就新冠病毒全球蔓延加紧批评中国。特朗普政府指责中国隐瞒信息导致新冠病毒疫情大流行的状况更加糟糕。

美国总统特朗普上个月宣布暂停对世界卫生组织的资助，指责世卫组织以“中国为中心”，帮助中国就疫情爆发“散步假消息”。对此，世卫组织予以否认。

台湾一直谋求参加世界卫生组织的决策机构“世界卫生大会”这个月举行的部长级会议。华盛顿及多个盟国支持台湾的诉求。台湾行政院副院长陈其迈5月8日曾经与美国卫生部副部长哈根线上讨论美台防疫合作时表示：台湾有能力作出贡献，台湾应被允许有意义参与世卫，并成为正式会员。

中国坚称台湾的努力将会失败，因为是基于政治而非不是为了台湾民众的健康福祉。而台湾则争辩说，台湾被排除在世卫组织之外，为全球抗击新冠病毒疫情制造一个危险的缺口。

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