绿营立委提案删除两岸条例「国家统一」文字国民党批推动法理台独

台湾立法院8日一读通过「台湾地区与大陆地区人民关系条例」修正草案，由民进党立委蔡易余等人共同提案，删除条文中的「国家统一」文字。提案理由是，台湾与中国的关系已不再以「国家统一」做为唯一最终目标，因此该条例应加以修正。

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立法院一读通过的这项修正案内容是，将第1条「国家统一前，为确保台湾地区安全与民众福祉.....」，其中的「国家统一前」五个字删除，改为「因应国家发展」；另外将第26条之1及第63条中的「国家统一前」五个字改为「国家管辖领域仅及于台澎金马与其附属岛屿时」。提案立委包括蔡易余、庄瑞雄、陈亭妃等。

提案理由是，中华民国目前管辖领域，仅及于台澎金马与附属岛屿，以及符合国际法规定的领空、领海与邻接水域；且中华民国尊重中华人民共和国占领大陆沦陷区的历史事实，并承认中华人民共和国的主权。鉴于台湾与中国的关系已不再以「国家统一」做为唯一最终目标，因应台湾政治现实及发展，故做此修正。

提案通过一读后，将送立法院内政委员会审查，再依序推动三读。

国民党政策会执行长林为洲质疑，蔡易余等人的提案形同推动法理台独，如果民进党要通过，后果及责任自己承担，国民党不当煞车皮。

他说，五二○将届，蔡易余的提案是藉挑动统独议题，制造两岸紧张，也向独派输诚，但在一进一退操作下，是否有把将展开第二任总统任期的蔡英文再往中间推的战略用意，值得观察。

民进党立法院团书记长钟佳滨则表示，这是党内委员个人多元意见的表示，不代表党团立场，党团目前尚未对这个议题进行讨论。

陆委会晚间透过文字回复媒体提问指出，总体而言，政府的两岸政策立场一贯而明确，努力维持两岸和平稳定现状，也全力捍卫国家主权；实作面上，则依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他法律处理两岸事务，以维护台海和平稳定现状，并没有改变。

陆委会也说，行政部门自当尊重国会及国会议员的提案权。陆委会也会密切注意各界包括国会对两岸关系所表达的各种意见。

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