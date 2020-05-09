网民呼吁街头响应立会斗争警察在旺角向年轻人乱发控票

2020年5月8日晚，大批警察唯恐有人响应支持立法会斗争，在旺角街头的年轻人多被无故盘问，图中手无寸铁白衣青年路过，即有五名警察围上。（网上截图）

立法会内务委员会建制派与民主派8日上演“全武行”，有网民发起当晚于旺角、黄大仙等地进行抗议活动。据网媒香港01报道，晚上8时，弥敦道有多辆警车戒备，大批防暴警员沿弥敦道高调巡逻，又于西洋菜南街截查多名青年，向多名年轻人发出控票，指他们违反限聚令。事件一直扰攘至凌晨之后人群才逐渐散去。

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立法会内会选举主席风波，建制与民主两派争持不下，立法会保安方面更派出20多人涉嫌为保皇党提供保安服务，有网民发起今晚于旺角、黄大仙等地进行抗议活动。晚上8时，弥敦道有多辆警车戒备，大批防暴警员沿弥敦道高调巡逻，又于西洋菜南街截查多名青年。

至晚上9时许，豉油街、花园街交界有示威者用垃圾桶、发泡胶箱等杂物堵路，防暴警员持枪赶至，清理路障并驱散在场人士。其后警方向至少5人发出违反限聚令告票，有人不满与警方理论。

从晚上9点后，大批防暴警员涌到旺角豉油街戒备，并广播称在场市民违反了限聚令，要求在场人士不要叫嚣，现场有人指骂警员，有女警则情绪激动反而指责市民，有事向法庭申诉，言下之意似乎是不要劳烦警察。

大约9点半，警方于西洋菜南街拉起橙色封锁线，其间多次推撞记者，又用胡椒喷剂指向记者，同时有警员截查至少7名青年。在现场采访警察镇压示威行动的记者遭到警察胡椒喷射，几乎已成为新常态。

其他大批防暴警由位于阿皆老街的惠丰中心，冲向通菜街交界，并截查多名人士，现场有超过10人一字排开受查，涉嫌当众羞辱尚未定罪的“嫌疑犯”。在某些情况下，警察更下令被捕者在闹事中统统蹲下，双手放在头顶上，犹如对待监狱犯人。

在没有明显街头活动下，在场警察仍然一直驻守在场到午夜之后，并向部分行人发出控票，有人不知道所犯何罪而感到莫名其妙。香港01报道，其中1名被票控的女子，指自己只是与男朋友由便利店离开，却被截停与多名人士一起受查，最终遭到票控。油尖旺区区议员林兆杉及曾自鸣向其派发卡片，2人表示会了解实际情况，考虑寻找义务律师协助。

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