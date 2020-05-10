反送中一年 有港人聚商场高唱愿荣光归香港

2020年5月10日香港民众在商业中心举行“和你sing”活动纪念反送中一周年和警方发生冲突

有香港民众周日10日下午3点号召“和你SING”活动，有不少人响应，在香港各地区多处商场聚集并高唱“反送中”歌曲“愿荣光归香港”。但港警则以违反“限聚令为由，要求这些人解散。

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中央社综合香港01、香港电台报导香：港“反送中”将满一週年，有香港网友打算发起“九龙大游行”，但却收到港警通知，反对游行申请。

由于游行不被允许，有网友号召10日下午3时在包括尖沙咀海港城、观塘APM、九龙塘又一城、旺角新世纪广场、铜锣湾时代广场和太古城中心等商场，发起「和你SING」活动，在各商场高唱”反送中“运动的代表歌曲”愿荣光归香港“。

据报道，在尖沙咀海港城有超过100名港人聚集合唱，不少人高举手势，喊“出“五大诉求，缺一不可”的口号，也有人挥动“光复香港，时代革命”的旗帜。另外，太古城中心则有警察指聚集人士违反了“限聚令”，警告将对在场人士发传票，双方一度陷入紧张气氛。

港警下午5时许,在脸书（Facebook）专页表示，据香港法例第599G章"预防及控制疾病（禁止群组聚集）规例"，5月8日到21日期间，不得在任何公众地方进行多于8人的群组聚集，任何人士参与或组织受禁群组聚集均属违法。要求示威者解散。

截至下午6时许，港警在海港城将一名"深学媒体"的学生记者带上警车。据"深学媒体"脸书专页介绍，他们是由8名来自不同中学的香港在校学生，在2020年2月创立。

之后香港社工陈虹秀赶到现场，表示这些学生记者仍未成年，有未成年人权利，质疑港警拘捕理由不足，并认为这名学生记者被拘后，应有社工或家长陪同。

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