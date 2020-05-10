四名反黑组警察比黑社会还黑疑监守自盗毒品被捕

日前爆出一名警署警长怀疑监守自盗，私吞警方破获的冰毒案其中25公斤作为证物的毒品而被警方一次突击行动中逮捕，之后当局顺藤摸瓜，前后一共逮捕了4名警务人员，全部隶属西九龙区反黑组，苹果日报报道，其中一名被捕者被质疑是“强硬镇压”反修例运动的警司钟雅伦。

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报道指，上述被捕4人疑与早前警方破获1.6亿元港币的毒品案有关，他们涉嫌盗取该案25公斤的证物，由于不排除有更多警员涉案，报道指西九龙总区更将发生大地震，该总区两队反黑组面临重组，部份人料要转任军装职务，30多名反黑探员及督察人人自危。

据了解，今次“私藏冰毒案”被捕4人，全部都属于西九龙总区反黑组第2队，职级最高为高级督察。其中首2名被捕的警署警长（41岁）及警员（37岁）因涉嫌贩毒被捕，罪名较重，罪成最高可判终身监禁；至于昨日才被拘捕31岁高级督察及36岁警员，只是因“公职人员行为失当”罪名被捕，罪名较轻（最高可判监7年）。

报道引述消息人士称，被捕31岁高级督察有份负责在1.6亿元冰毒案“点算”毒品，被捕的36岁警员则曾负责在案中看守证物（毒品），警方怀疑两人严重疏忽导致多达25公斤证物被盗走，遂拘捕两人，但会否检控还须看是否有证据证明两人“故意”疏忽。

西九龙总区共有两队反黑组，探员近日亦如常执行限聚令任务，包括巡查区内酒吧打击犯罪活动。据悉，在警方拘捕第一名警署警长当日，大批毒品调查科探员已经带同搜毒犬进入西九龙总部，仔细搜查两队反黑组探员的办公室，甚至曾强行“爆开”部份探员的储物柜，以确定是否有人私藏毒品。当日更一度有人谣传反黑组整队人被捕的消息，可见西九龙刑事总部内人心惶惶。

报道指，即使警方行动表面已暂告一段落，但近日再传出消息指西九反黑组将“大地震”及面临重组，部份反黑探员料要调往执行军装职务，新界南或港岛区的警官可能将调派往西九龙总区，以整顿及重组反黑组。

现时西九龙两队反黑组由一名总督察作主管，在他之上便是在反送中运动曾被质疑“强硬镇压”抗争者的钟雅伦警司。有说法指钟雅伦原有望快将再上一层楼晋升为高级警司，但有警队中人指“私藏冰毒”案可能对钟有影响。

报道又指，钟雅伦在反修例运动期间经常“走上前线”，多次出言挑衅及粗暴对待市民，态度嚣张。去年9月尾，警方于红磡过海隧道巴士站拉起封锁线截停搜查过海巴士，当时有市民要求警方交代理据，身为红磡分区指挥官的钟雅伦竟态度轻佻问：“关你啥事？”又叫市民投诉，当市民反问警员编号并出示委任证时，他竟理直气壮回应：“我没有号码，看清楚我的样子”。其后网民于11月发起“三罢”，当行动进入第二天时，身穿防暴装备的钟雅伦竟向一名女子多次喷射胡椒喷雾，并粗暴地将女子制服在地上。

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