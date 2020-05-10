政务司张建宗冀望香港公务员学校仿效中共党校

香港特区政府名义上第二把交椅的政务司司长张建宗希望，未来数年落成的公务员学校，一如国家行政学院般，多管齐下推广基本法。所谓的国家行政学院，又名中共中央党校。

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自反修例运动以来，有不少公务员不但支持运动，甚至更有人因参与而被起诉或撤职，港府欲整治公务员说法甚嚣尘上。公务员事务局局长又在最近的高层大换班中走马易将，整顿公务员班子似乎已是如箭在弦。

张建宗接受深圳衞视访问时提到推广基本法问题，他表示港府透过公民教育、学校教育和公务员培训推广基本法，直言希望4、5年后落成的公务员学院“有一个好好的基地，如国家行政学院一样”。

此外，张认为疫情过后，香港要在本地、国家的市场，与及海外和国际这3个领域“重新出发”，又谓香港是“福地”，原因是“有国家的后盾”使香港“得天独厚”，然后才提到香港本身有潜质、制度优势和司法独立等核心价值。

根据公务员事务局于2018年向立法会提交的文件，当局设立公务员学院的目的，是全面提升公务员培训及相关设施，该学院会“加强公务员的领导才能、与市民互动沟通、创新和科技应用等范畴的培训”，同时会“加深公务员对国家发展的认识，增强公务员的国际触觉，并促进与不同地区的公务员交流”等。

至于张建宗提到，希望公务员学院能成为的国家行政学院，本名是中共中央党校。党校在其官方网页介绍提到，国家行政学院“是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的思想理论建设的重要阵地。”而根据公务员事务局今年给财委会的答覆，公务员事务局的公务员培训处，多年来都有举办国家事务研习课程，当中主要由中高级公务员和政务主任参加的课程，就是与国家行政学院合办，而课程内容包括《基本法》。

熟悉大陆时政的前文汇报驻京特派员刘锐绍告诉苹果日报，国家行政学院与中共中央党校，在组织体系上虽有不同，前者培训各级公务员，后者则培训中共党员，但两者的性质和教育内容一样。他认为，张建宗明言希望香港的公务员学院能如国家行政学院般，反映“香港整个管理体制会进一步大陆化，因为到时教的内容是什么？可以预期系北京认可的内容，不会有很多真正的自由发挥、以至异见碰撞”。

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