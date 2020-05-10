郦英杰：避免外国球迷误会中华职棒来自中国建议英文文宣加注Taiwan

台湾的「中华职业棒球联盟」（Chinese Professional Baseball League，简称CPBL）9日晚间发布声明指出，美国在台协会台北办事处处长处长郦英杰曾主动邀请该联盟会长吴志扬于4月24日会面，郦英杰当时表示，「中华职棒」带给美国人民许多生活乐趣，希望英文转播能继续维持。还说，美国在台协会尊重使用了31年的「中华职棒」名称，但部分外国球迷误会「中华职棒」是来自中国，建议在英文相关文宣上「加注Taiwan」，向外界传达「中华职棒」是代表台湾的职业棒球联盟。

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台湾桃园市长郑文灿9日也证实，郦英杰5月1日曾在他陪同下前往桃园球场观看闭门的「中华职棒」比赛，郦英杰问他，用「中华职棒」名称是否会被误会？当时郑文灿曾经解释职棒的历史由来，以前台湾有两个职棒联盟，「中华职棒」跟「台湾大联盟」，后来才合并成「中华职棒」。他也曾告诉对方，在对外的英文转播宣传上，可以尽量多使用「Taiwan」没有问题。

事实上，郦英杰4月份就曾拜访郑文灿，表示希望能让美国球迷很快看到台湾职棒，经桃园市政府和各方协调，由市府补助了新台币200万元，运用官方的Twitter，英文转播乐天桃猿队本球季六十场次。郑文灿说，美国球迷不是要看中国职棒，而是要看台湾职棒，因此在英文转播上会多加介绍宣传台湾。

另外台湾有传闻，郦英杰会见郑文灿时，其实是建议把「中华职棒」改为「台湾职棒」，把Chinese改成Taiwan。对于这种说法，国民党立委李德维批评，「外人不要对他国内政指指点点」，这是外交人员大忌。

至于传闻说，郦英杰的说法可能代表美方态度或认知。李德维说，是否如此他无从得知，美国基于不同时段利益，确实可能有不同做法；但相对的，美方内部对美中台关系也有不同派别看法，郦英杰这次的言行，也不能排除仅是个别外交人员的暴冲。

中华战略协会研究员张竞说，北美四大职业体育联赛中，有三者是以「国家」命名，包括职篮NBA（National Basketball Association）、职业冰球NHL（National Hockey League）、职业美式足球NFL（National Football League），三者当中只有美式足球联盟是真正national，完全没有加拿大队伍。除此之外，袋棍球（lacrosse）的NLL（National Lacrosse League），9支队伍中更有4支来自加拿大，比例将近一半。他说，如果以AIT认为中华职棒「可能造成误解」的标准，美方要不要回去好好检讨一下，这些不是national，却自称是national的职业赛事联盟？

四月中，行政院长苏贞昌在答复立委质询要求把「中华职棒」名称改为「台湾职棒」时曾说，台湾有很多名称，在国际上运作时常与中国混淆。这次疫情台湾防疫做得好，如何让全世界看到「台湾不是中国、台湾跟中国不一样」，这是非常有必要的。

但中华职棒联盟会长吴志扬随即表示，单纯是民间团体，要不要改名，内部自会讨论，轮不到政府干涉。他也说，「我们的国名叫中华民国，所以叫中华职棒没有问题」。

他并说，政府不能看民间团体的名字不爽就要改，那为什么「中华棒球协会」和「中华台北奥委会」不先改？为什么要先拿一个民间组织开刀？

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