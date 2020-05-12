台湾副总统：不排除新冠病毒来自武汉实验室

台湾副总统陈建仁5月10日接受了与法广同属法国国际媒体集团的法国国际新闻频道France24英语台主持人佩雷勒曼（Marc Perelman）的专访。在12多分种的访问中，陈建仁介绍了台湾抗疫策略，并且再度确认了台湾在去年十二月底向世卫组织提出警告武汉出现人传人肺炎的信息但该组织却并未给于足够的重视。他还表示不能排除病毒来自实验室的可能性，必须对此展开国际调查，呼吁中国必须进一步开放信息。

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Marc Perelman： 作为传染病学家，您针对美国国务卿蓬佩奥说有「大量证据」显示病毒来自中国武汉实验室一事有何看法？中国官方版本是病毒来自武汉的一个海鲜市场。

陈建仁： 病毒起源必须由科学检视，目前我们认为病毒来自武汉，但到底是由实验室或是自然感染源产生，还需要进一步证实……所有的可能性我们都必须谨慎以对。

Marc Perelman：所以，您并不排除病毒来自实验室的可能性？

陈建仁：对，这是其中的一种可能性，但是，我们必须对此谨慎对待。

Marc Perelman：中国对于病毒的处理以及疫情数据是否据实以告？

陈建仁： 根据中国疫情早期的报告，只有严重肺炎病例被医院隔离治疗，却没有追溯病患治疗接触史，然而这些「肺炎」患者仅为冰山一角，因此确诊人数比实际少了许多，尤其一开始检测物资还没到位，因此确诊人数绝对被严重低估。这是肯定的。即使到现在，我们也无法得到中国病毒检测人数的官方数据。