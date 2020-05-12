台湾副总统：台湾支持对世卫组织和中国的国际调查

台湾副总统陈建仁周日接受了与法广同属法国国际媒体集团的法国国际新闻频道France24英语台主持人佩雷勒曼（Marc Perelman）的专访。在12多分种的访问中，陈建仁介绍了台湾抗疫策略，并且再度确认了台湾在去年十二月底向世卫组织提出警告武汉出现人传人肺炎的信息但该组织却并未给于足够的重视。他还表示不能排除病毒来自实验室的可能性，必须对此展开国际调查，呼吁中国必须进一步开放信息。

广告 继续浏览后续

Marc Perelman：台湾是否真的在去年年底通报世界卫生组织有人传人的可能性？因为世卫表示，台湾并未『清楚警示』。

陈建仁： 对，我们确实通报了世卫组织。台湾疾管署署长周志浩从网路讯息得知武汉出现至少7起非典型肺炎，「因此我们在31日早上通报，这些类似SARS病例的出现是极度不正常的现象，需要世卫与中国有关单位的立即关注与行动，也希望世卫提供更多相关讯息」，但世卫仅回覆已将台湾提供的资讯转给相关单位。必须强调的是「非典型肺炎」或是「类SARS疾病」就是高度传染性疾病。台湾提供的资讯应该能让世卫严正看待人传人的可能性。

Marc Perelman：美国等多个国家呼吁对世卫组织在此次疫情中表现展开调查，多个国家认为世卫组织的反应过于迟缓甚至可能受到中国政府的影响，您也支持对世卫组织展开调查吗？

陈建仁： 指出，台湾也和美国、澳洲等国一样，「支持对世界卫生组织的管理与责任展开国际调查」。所以我们可以合理怀疑世界卫生组织怠忽职守，直到1月30日才宣布『国际关注公共卫生紧急事件』（PHEIC），的确太迟了。同时我们也支持世界各国对中国展开调查的要求，希望中国当局能够让所有资讯公开、透明。

Marc Perelman：美国政府以及其他多个西方政府公开呼吁世卫组织邀请台湾作为观察员国参加5月18日的世卫组织年会，但是，许多观察家都认为由于来自北京的反对，这一倡议将不可能实现？

陈建仁：对，大家都知道，台湾这次防疫有成，应该要有机会能把台湾经验，透过这个国际公卫平台，分享给其他国家。我们知道，疫情很可能会在秋冬出现第二波，因此这是让台湾参与的正确时机与地点。

Marc Perelman：但是，到目前为止，台湾尚未受到邀请函？

陈建仁：没有。