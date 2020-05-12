特首拟年内变动通识科以改变社会运动 教协斥港府欲政治干预教育 须停止

被部分建制派视为年轻人参与大型社会运动「推手」的中学通识科面临「整顿」风险，行政长官林郑月娥表示，教育不可成为「无掩鸡笼」，今年内一定会讲清楚如何「处理」通识科的前景，并指其他科目亦须做好把关工作。香港教育专业人员协会(教协)不满其指控，指特首是要制造白色恐怖，为政治干预教育铺路，必须停止。而建制派的教育工作者联会会长黄均瑜虽不赞成「杀科」，但建议当局考虑重新评估通识科的课程设置和考试导向方针。

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林郑月娥今(12日)早出席会议前响应传媒时强调，自己没有说要「整顿」通识科，但通识科己有十年历史，现时须全面检视，其课程宗旨能否一如当初设计般，培养学生广泛知识基础、尊重多元文化、明辩是非、增强国民身份认同等，相信这亦是课程发展专责小组的研究内容，待小组提交报告后，教育局会向她提出响应。

她指出，在过去一年，社会对教育的关心和批评是有目共睹的，她相信，没有人会反对教育须要把关，而政府、办学团体、校长及老师均是把关者，他们须对学制、考试、课程、教材作出把关。当局现时正审视有十年历史的通识科，

林郑月娥在昨天刊登的《大公报》专访中表示，有人「在校园内传播失实、偏颇的歪理」，指「教育不可以成为『无掩鸡笼』，出了问题必须要处理」，并会于今年内「处理」通识科。她又说，除了通识科之外，其他科目也会「被渗入」，所以需要有人把关，以保障心智未成熟的学生不被歪理荼毒。

对于林郑月娥的说法，教协发表声明，反驳林郑月娥的「无掩鸡笼」论，指各科老师和学校当局均是本着专业及客观的准则，培养学生独立思考和明辨是非的能力，要求林郑月娥撤回言论和向教师致歉。

声明又指，特首指其他科也会「被渗入」，要求各层面都要把关，反映港府有意对教育作出全面干预，已经并非针对个别科目，促请政府立刻停止无理施压。

教协重申，2015年已有大学调查反映通识科与学生的政治参与度没有明显关连，通识科反而令学生更容易跳出自己固有框架，更全面分析社会议题。声明指，林郑月娥的说法只是为自己的施政失误开脱，企图要教育界成为她的代罪羔羊。声明又引述教协去年底的一项针对通识教师的调查显示，七成七的受访者同意维持通识必修必考，可见维持通识核心科目地位是教育界的共识。

本身是港区人大代表的教联会长黄均瑜认为，通识科有泛政治化、时事化问题，令学生过于政治早熟，容易想到挑战权威。但他强调，不应把社会问题全部归咎于通识科，更不是通识教师的错。他建议局方考虑重新评估该科目的课程设置，让通识科令学生有广博知识基础。