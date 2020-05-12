香港海洋公园濒临破产 急寻54亿元救亡

本已急须港府注资扩充的海洋公园，受疫情影响至收入归零三个月，其流动资金现只足够维持至6月底，港府匆匆向立法会要求拨款54亿港元救亡，若申请不获通过，香港首个主题公园届时便须倒闭。这是港府五个月内第二次要求拨款注资，有议员忧虑，公园将成为港人的无底深潭，建议把现时以服务旅客为主的海洋公园，重新定位。

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已有43年历史的海洋公园，年初曾要求港府注资106亿港元(下同，折合约12.6亿欧元)新建七个园区，当中的水上乐园可望年底落成，但商务及经济发展局局长邱腾华昨日表明，疫情使全球的旅游生态出现大改变，客流等经营环境将截然不同，1月时提出的发展大计已变得「不可行」，将另外成立海洋公园检讨小组，重新审视发展方案。若按原订计划扩建，公园亦只能多维持十七年。

根据港府向立法会提交的文件，本星期五向财务委员会申请的54亿元拨款，主要用于偿还两笔快将到期的30亿元商业贷款，以及资助公园一年的营运费。另外，港府亦申请让园方延至明年9月才偿还两笔贷款予政府。

海洋公园董事局主席孔令成在记者会上表示，公园每月的营运费便须1.4亿，停开三个半月便须花费5亿，加上停开而损失的7亿元收入，公园的流动现金只可以维持营运至6月底。他形容，公园正面对有史以来最严峻的财务挑战，期望尽快得到资助，否则将永远失去一个市民喜爱的香港品牌。

由于文件显示海洋公园有可能再须寻求立法会拨款，以公帑营运公园，当被问及政府拨款会否变成常规时，邱腾华没有正面回应，只是表示，不希望出现这种情况，并强调公园过往都是自负盈亏，倚靠商业贷款及政府贷款维持营运，但日后情况，仍须审视。

立法会议员的态度较为纷纭，本身是自由党党魁的立法会经济发展事务委员会主席钟国斌不满港府在最后一刻才提出申请，令议员有不支持便要当千古罪人的感觉，进退维谷，但其实问题可以有不同解决方法。他今早在一个电台节目中建议，先拨款24亿作公园营运之用，至于用于偿还贷款的30亿拨款，则暂缓批拨，因为那并非长远计划。他又要求更换公园管理层。

公民党议员谭文豪表明会反对拨款，因为公园最高管理层在6、7月相继离职，而日后发展仍有待重新制定，难以令人信服资助是物有所值；民主党则要求公园改为以港人为主，以及压缩开支才同意拨款；议会阵线议员毛孟静则忧虑，资助申请会陆续有来，公园将成为一个无底深潭。旅游界议员姚思荣支持拨款，忧虑公园一旦关闭，香港便会少了一个重要景点，吸引力亦随之减少，打击旅游业。

中文大学商学院客座教授冼日明认为，申请过于仓卒，未见公园交代日后将如何救亡，否则只是花费大笔公帑去延迟公园一年倒闭。他认为，港府应先咨询港人是否愿意支持公园长远发展。

由港府出资兴建和拥有的海洋公园，于1977年开幕，回归后入场人次累创新高，香港市民和中国内地旅客几乎各占一半，但由2015年起，公园的入场人次及收入下跌，连年录得赤字。今年1月更罕有地把员工冻薪，又建议员工放取无薪假期或提前退休。受武汉肺炎疫情影响，海洋公园1月26日起暂停开放。