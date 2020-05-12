WHO称会员国看法分歧无法发出邀请函台湾反批被单一会员国宰制

13个国家提案邀请台湾参加今年世界卫生组织大会的视频会议有了初步的结果，世卫组织法律顾问索罗门11日表示，会员国没有清楚的支持，并且看法分歧，因此秘书长谭德塞没有足够的授权可以发出邀请函。

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台湾外交部今天则召开记者会强力批判世卫组织，说WHO是「被单一的会员国宰制」。外交部发言人欧江安说，「WHO他们真的是被一个单一的会员国宰制，真的是任凭中国方面的说法，完全听凭中国的意思」。

台湾外交部说，他们查过WHO议事规则跟过去惯例，获得出席的方式有两种，一种是大会通过决议，另一种是干事长邀请。

欧江安说，「过去的惯例，台湾从2009到2016，我们连续八年，就是基于收到WHO干事长的邀请函，我们才能够参加的」

不过台湾外交部并没有打算就此放弃，外交部官员指出，不仅是台湾邦交国联名提案，接下来欧美等主要国家也将有具体行动，会针对台湾参与的议题向世卫组织提出挑战，但为避免困扰，无法透露细节。

但台湾官员也说，以往世界卫生大会在日内瓦召开时，台湾可以到现场去游说、说明，支持台湾入会的国家，也可借着提案、辩论等机会声援台湾。不可讳言今年改采视讯后，世卫秘书处的行政优势更加凸显，垄断了台湾参与的任何机会。

另外，国民党立委江启臣11日在立法院质询指出，美国与其他国家最近大力支持台湾参与世卫大会，既然这样，美国为什么不自己在WHA上帮台湾提案？难道美国认为他们不适合提案吗？

台湾外交部长吴钊燮答复表示，台湾必须与美国和其他支持的友邦讨论出他们认为最合适的方式，如果他们认为今年仍不合适处理，台湾太过强硬，会有反效果。

立委追问，所以美国仍然认为不适合，而必须由其他友邦提案？吴钊燮回答说，目前是这样。他承认，由美国提案自然更具力道，台湾也没有放弃希望由美国提案。但在与美国讨论时，必须尊重美国的立场。