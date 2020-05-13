中国与世卫所谓台湾问题备忘录有否经会员国认可？

近日，一份据称是中国与世界卫生组织在2005年达成的秘密谅解备忘录在网络上流传。这份文件对台湾在世卫组织的参与方式、参与人员级别等都有非常具体的规定，而且一切必须经中国常驻日内瓦代表转发中国卫生部同意。中国外交部发言人赵立坚5月12日在北京的一次例行记者会上被问及时，丝毫没有否认这份备忘录的存在。但曾任台湾卫生福利部驻非洲转以及驻美国代表处卫生组长的卢道扬先生接受本台采访时表示，他虽然早听说有这份文件存在，但世卫官员与台湾互动中从未正式展示内容。卢道扬先生认为，这份备忘录并未经过世卫组织会员国认证和同意。

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Taiwan-WHO-Chine/Lu Daoyang

卢道扬：我相信，说这（台湾自2017年起不再作为观察员参加世卫大会与这份谅解备忘录）两者之间有关系并不完全正确。因为很清楚的一点是，台湾要求参加世界卫生组织，只是一种叫做“有意义的参与”，意思就是：我们不干涉会员，也不干涉政治称号， 只是按照原来做法，希望有机会和大家谈谈就好。

关于那本备忘录，事实上2009年就被透露出来。我们在网络上也有看到。2007年我还在非洲担任卫生福利署驻非洲代表的时候， 就有听到它的存在。但是，WHO的官员与我们互动的时候，只说有这样的谅解（备忘录），但是不透露它的内容。意思就是说，这份备忘录并没有经过WHO会员的认证和同意。那我不晓得，在联合国组织里面，像这样重要的行政运作，不需要会员同意吗？难道只需要一个行政长官在那边说：我们照这样走就好了？这个当然有很大问题，我们需要去探讨。

但是您提到的这种状况，就是我们后来才知道的这个备忘录，影响的是世界卫生组织与台湾互动的模式，它（世卫组织）愿意在这段时间用这个模式与台湾互动，而台湾其实并不知情。而且，我一定要重申一次：这份备忘录所提及的，关于台湾所有跟WHOde 互动都要经过中国的同意的部分，我们一概不接受，不承认，而且非常没有道理。因为，很明显，台湾并不属于中国啊。中国哪个时候管理过台湾啊。我出国、出去玩，我的护照也不需要跟中国去申请啊。这是最简单、最直接的例子，我很不理解为什么要把政治议题加入其中。

法广：您的意思是，这份所谓2005年，中国与世卫组织达成的谅解备忘录，并没有经过大会认可同意的、本身应该是没有法律约束力的一份文件？

卢道扬：应该是这样。因为您去看WHO所有的公开文件，（这份备忘录）没有一次拿出来讨论，经过会员认可。如果私底下，前一任干事长愿意接受处理，将它作为一个行政指导，那他会面对所有会员对他的责难。这也就是为什么这份备忘录到现在也还没有拿出来给会员看。

法广：现在网上流传的这份所谓谅解备忘录是世界卫生组织的内部文件吗？

卢道扬：我们不清楚，我也没有办法去认证。您要问的是世卫组织的官员。我们所了解的是，世卫组织在与台湾互动的过程中，开头上有提过有这样的文件存在，但是从来也没有给我们正式看过，说：你看，抱歉啊，我们需要这样做⋯⋯ 没有，我可以代表我的同仁跟大家讲：从来都没有一次正式地把它给我们看，说：很抱歉，我们需要照这样的规矩走。以后，你们看懂了，就这样走⋯⋯所以，这些正式的互动模式既然都没有发生，那我们怎么可能看到这样的文件，然后说我们接受，就照这样走呢？！这是不可能的事情。