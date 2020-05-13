联合国人权高专办：敦促港府勿用刑事检控沉默和平抗议

联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）5月13日发表声明指，联合国人权事务专家当天敦促香港特别行政区政府立即撤销对15名民主派活动人士，有关他们在去年和平参加示威活动的刑事检控。

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香港民主党创党主席李柱铭，前立法会议员吴霭仪、梁国雄、何俊仁、李卓人，以及“壹传媒”创办人黎智英等 15 名民主派人士，被指去年 8 月到 10 月组织参与反修例游行集会，并于今年4 月 18 日被警方于同日上门拘捕。就这一事件，联合国人权专家表示，敦促港府立即撤销对他们的刑事起诉。声明指，即使游行示威需要获得政府同意，但认为任何人都不应因参与和平抗议而受刑事制裁。共同签署这一声明的联合国专家包括：和平集会自由权和结社自由权问题特别报告员伍乐（Clément Nyaletsossi Voule）、促进和保护意见和表达自由权问题特别报告员加耶（David Kaye）、人权捍卫者特别报告专员劳乐尔（Mary Lawlor）。

特别报告员是联合国人权理事会特别程序的一部分。特别程序是联合国人权系统中最大的独立专家机构，是人权理事会独立实况调查和监测机制的总称，旨在处理世界各地的具体国家情况或专题问题。特别程序专家在自愿的基础上工作；他们既不是联合国工作人员，也没有工资。他们独立于任何政府或组织，以个人身份任职。

上文提到的15 名被捕香港民主派知名人士被控违反《公安条例》，而该声明则批评条例规定集会需要政府批准，违反国际人权标准。这些专家又指，被控的都是香港民主运动重要人物，忧虑检控的真正目的是为香港的和平抗议带来寒蝉效应。专家们写道，“这些指控是在受2019冠状病毒病疫情影响，示威活动受限下提出的。被指控的人士则都是民主运动的重要人物，我们担心对他们进行的逮捕将为香港和平示威带来寒蝉影响。”

这些专家们还呼吁香港政界应就《公安条例》是否履行国际人权标准进行复查。声明谈到，他们注意到过去数个月不少和平示威者被定罪，包括符合防疫规定的和平示威，呼吁港府根据国际人权标准重新审视《公安条例》。声明指出，联合国专家们正对这一案件保持高度关注，并与相关权威保持联系。此前，香港保安局曾发声明指，“没有人可以凌驾法律或犯了法而不需面对后果，如果有证据显示任何人犯法，无论是什么身分或背景，都要面对法律制裁，无人可享有特权，警方必定会公平公正、不偏不倚地依法处理。”