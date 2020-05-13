陈建仁：台湾应对疫情经验可供他国借鉴

台湾副总统陈建仁周日接受了与法广同属法国国际媒体集团的法国国际新闻频道France24英语台主持人佩雷勒曼（Marc Perelman）的专访。在12多分种的访问中，陈建仁介绍了台湾抗疫策略，并且再度确认了台湾在去年十二月底向世卫组织提出警告武汉出现人传人肺炎的信息但该组织却并未给于足够的重视。他还表示不能排除病毒来自实验室的可能性，必须对此展开国际调查，呼吁中国必须进一步开放信息。

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Marc Perelman：美国政府以及其他多个西方政府公开呼吁世卫组织邀请台湾作为观察员国参加5月18日的世卫组织年会，但是，许多观察家都认为由于来自北京的反对，这一倡议将不可能实现？

陈建仁：对，大家都知道，台湾这次防疫有成，应该要有机会能把台湾经验，透过这个国际公卫平台，分享给其他国家。我们知道，疫情很可能会在秋冬出现第二波，因此这是让台湾参与的正确时机与地点。

Marc Perelman：但是，到目前为止，台湾尚未受到邀请函？

陈建仁：没有。

Marc Perelman：关于世卫组织总干事谭德塞指控台湾「种族歧视」一事，您有何回答？

陈建仁：台湾是蓬勃发展的民主国家，从来没有过这样的攻击言论。真正要关切的是世界卫生组织对于COVID-19的迟缓回应，若世卫能及早宣布国际公共卫生紧急事件或全球大流行，各国就能更早也更好地遏阻病毒。

Marc Perelman：您刚才提到第二波疫情，欧洲专家对此存在分歧，您真的认为会出现第二波？

陈建仁：当然，很可能在未来几个月内会出现第二波，也因此世界各国需要紧密合作对抗病毒，目前为止，感染人口还不足以达到群体免疫，而研发疫苗需要时间，我认为第二波很可能出现在今年秋季或者冬季，所以，我们需要密切监控病毒，以确认它是否为成为季节性传染病。