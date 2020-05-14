一家九口三人染武肺 港官不排除或现小区大爆发

打破香港连续23日零本地感染纪录的66岁女子，其不同住的5岁孙女亦确诊武汉肺炎，而同住丈夫亦初步确诊，正等待覆检结果，一旦确诊，即一家九口有三人染疫，出现家庭群组爆发。他们确诊前，曾到不同人流聚集地方，令小区感染风险大增，卫生防护中心承认，小区有隐性传播链，更不排除或会再出现小区大爆发。

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香港昨天新增三宗感染武肺个案，当中一宗是由巴基斯坦返港的输入确诊个案，另两宗则是没有外游、分别居于荃湾梨木树邨两幢公屋的两嫲孙，她们属本地个案，令香港染疫人数增至1051人。不同报章引述消息人士称，与66岁女患者同住的丈夫虽无病征，但入住检疫中心后于昨晚初步确诊。

这个家庭群组先发病的66岁祖母，本月8日曾经发烧，事隔三天确计，期间主要在区内街市出入，并照顾在区内另居的孙女；而5岁孙女11日病发前曾到补习社，并到外婆家与十多人聚餐。卫生防护中心传染病处主任张竹君昨在记者会上表示，女病人有八名家人，其中七人出现病征需送院；其丈夫则无病征，被送往检疫中心。入院的六名家人对病毒呈阴性。

张竹君表示，上述本地个案的源头仍然未明，病人既无外游，亦无与确诊者接触，因此会进行大规模筛查，安排涉事两个居所的全幢楼住户进行深喉唾液检测；亦会为涉事街市的档贩检验，希望找出隐形病人。

她承认，今次再现小区感染，显示小区有隐性传播链，「不排除陆续有个案出现，更可能有小区大爆发。」食物及卫生局副局长徐德义呼吁，市民有心理准备，疫症会持续变化，但暂时毋须收紧早前放宽的防疫措施。

对于被指小区的病毒筛查不足以致出现隐性传播链，张竹君虽不认同要增至每天检测七千人，但同意明天起扩大「加强化验室监测计划」范围，分阶段为三万名在机场工作的人员进行免费检测，每天名额五百人；另亦考虑为安老院舍的员工检验。