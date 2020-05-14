港府新局长民望全见红 评论称受「结构性负数」拖累 换官亦难改负面观感

香港管治班子上月底大换血，但一项民意调查显示，五名新上任问责局长的民望均为负数，由负1点到负18点不等，原应出现的「蜜月期」欠奉，而十七人的执政班子亦只有一名局长的民望净值出现正数，有7点。负责民调的钟剑华博士表示，结果反映港府已错失更换官员以提振政府声望的良机，新官反受管治团队「结构性负数」拖累，显见市民已把对政制的负面观感投射到管治团队，若不作出有意义的改变，情况难望改善。

广告 继续浏览后续

香港管治班子由特首、三名司长和十三名局长组成，香港民意研究所本月4日至6日以电话随机抽样访问了一千人调查官员民望，发现若以100分为满分，特首林郑月娥评分微升至27.9分，但以支持率减去反对率的支持率净值维持在负56点；至于三名司长的评分亦变化不大，由20.2分至33.3分不等，支持率净值亦全是负数，由负32点至负61点不等，当中，负责检控的律政司长郑若骅继续居于榜末，且属于相当低的水平。

香港民研副行政总裁钟剑华在记者会上指出，特首及司长的支持率已变得稳定，若期望他们的评分或民望有意义地回升，可能需要政府有突破性转变才行。

局长方面，十三人中，只有环境局长黄锦星的支持率净值录得正值，有7点；其他全为负数，包括在民调时只上任约一星期的五名局长。五名新局长中，由纪律部队「空降」的政制及内地事务局长曾国卫的支持率净值最低，是负18点；而民望「最高」的财经事务及库务局长许正宇，支持率净值亦只有负1点。

钟剑华指出，传统上，新官上任均会有蜜月期，但五人未有机会表现便已被市民给出负评，显然受团队所累。他认为，这亦反映港府已错失换人最佳时机，市民显然已把对政治体制的负面观感投射到整个政府团队上，令管治班子出现「结构性负数」，若要改善，除非作出有意义的改变。至于曾国卫的负值远较其他新任局长高，钟剑华估计，与他早前在办公室放置中国国家主席习近平肖像的事件有关。

若以整体局长而论，民望最差的，是推动逃犯条例工作的保安局长李家超，支持率净值是负47点。卷入香港电台风波、被指打压新闻自由的商务经济发展局长邱腾华，民望大跌至负19点，是上任以来新低。