中美贸易战云中台积电宣布赴美设五奈米晶圆厂台湾总统府否认介入

全球最大晶圆代工厂「台湾集成电路公司」15日宣布，在美国联邦政府支持下，将在亚利桑纳州投资120亿美元设置「五奈米制程技术」晶圆厂，2021年动工，2024年量产。台湾媒体报导，这项投资是台湾官方政治介入，台湾总统府则予以否认。

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台积电在新闻中表示，自2021年至2029年在这项投资案上的支出约120亿美元，将直接创造超过1600个高科技专业工作机会，间接创造半导体产业生态系统上千个工作机会。此案对于具竞争力的美国半导体生态系统来说，具有重要的策略性意义。

针对台积电发布的消息，美国国务卿庞培欧说，这项投资设厂计划将加强美国的国家安全。商务部长罗斯说，这项计划是台积电、亚利桑纳州政府与特朗普政府密切合作的结果，也是特朗普总统让美国制造业复兴的另一例证，让美国成为最具吸引力的投资地点，将强化美国在先进半导体设计与制造的领导地位。

纽约时报则以「特朗普赢得一场胜利」为标题，描述台积电赴美设厂；尤其特朗普政府一直呼吁建立美国本土的制造业，并批评科技供应链过度以中国为中心。

台湾苹果日报引述知情人士透露，从商业角度来看，台积电没有任何理由去美国设厂，这纯粹是政治考虑，最大的关键点在于蔡英文政府的积极游说与牵线，再来才是美国政府。报导说，在政治考虑下，美国政府针对美中贸易战的措施将越演越烈，不只是华为事件，未来甚至不排除禁止台积电制造的产品输美，尤其是跟国防、资安、航天有关的芯片。

另外，新加坡政府近年来积极祭出各项优惠条件，吸引半导体产业前往投资，希望进一步振兴经济，台积电也是新加坡政府亟欲争取的投资对象之一。因此这个消息，甚至惊动了新加坡政府举行国安会议，讨论其所产生的影响。

台湾产业专家也认为，从商业与经济的角度来看，台积电赴美设厂毫无道理，不仅各种成本升高，供应链缺乏更是一大考验，尽管美国亚利桑那州是美国半导体产业发展完善的地方，距离加州及硅谷也近，但仍远不及台湾以及亚洲地区具有更完整与弹性的半导体产业供应链，包括后段封测、材料、设备等。

因此，美国政府到底提供了什么优惠？台积电的声明只说，期待与美国当局巩固伙伴关系，并提到美国强健的投资环境及优秀人才将让全案极具吸引力，并没有较具体的说明。

此外，台积电董事长刘德音今年1月16日举行法说会时首度松口说，在符合规模经济、成本划算，以及人员组织和供应链必须完备等三大要件下，仔细评估赴美设厂；但他当时说，目前这几个条件都不具备，因此还没有具体的投资计划。

台湾总统府发言人张惇涵表示，台积电公司是国际知名的跨国企业，会依照其发展需要擘划经营策略，产业对于任何帮助台湾总体发展的规划，蔡总统都乐观其成，但不会涉入。

台湾经济部则表示，对于台积电为「巩固客户关系」所做出的专业考虑「乐观其成」，但强调台积电不论是研发或产能设置都仍以台湾为主；经济部也认为，此案将会对台美关系有一定程度的正面影响。