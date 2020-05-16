台外交部：中以疫谋霸 要匈牙利不支持台湾参与WHO

针对中国外交部长王毅5月14日在与匈牙利外长西亚尔托通话后，后者表示基于“一中原则”，“不支持台湾加入世卫组织”的消息，台湾外交部发言人欧江安15日则回应称，“中方将与匈牙利的防疫合作政治化，霸凌行径是‘以疫谋霸’。”

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王毅当天分别与匈牙利外长西亚尔托、波黑部长会议副主席兼外长图尔科维奇和爱沙尼亚外长雷恩萨卢通电话。据中方报道，通话中，西亚尔托表示，匈牙利始终坚持“一个中国”原则，这是匈中关系的政治基础，匈方不支持台湾加入世卫组织。图尔科维奇亦称，波黑主张国际抗疫斗争应当秉持科学态度，坚持人道主义精神，支持世卫组织在国际抗疫合作中发挥应有作用。波黑坚持“一个中国”原则，欢迎中国企业进一步扩大在波投资，不断深化两国经贸合作。

另据中央社报导指，匈牙利外交部的新闻稿中并没有相关叙述，仅提到与中国在医疗物资、基础建设与经贸投资等领域的合作，并未涉及台湾问题。但台外交部发言人欧江安还是回应称，“中方新闻稿内容显示，中国政府明显透过防疫物资作为对价工具，要胁匈牙利等国不要支持台湾参与世卫组织。中方的行径是‘以疫谋霸’，将国际防疫合作政治化，不顾全球疫情严重，进行‘慷慨政治’的不当操作与霸凌。”她说，由于匈方新闻稿并未提及台湾，中国宣称获告知的事项仍待进一步厘清。

此前，中国大陆官员多次就台湾希望恢复以观察员身份参加世卫大会（WHA），批评其是将蔓延全球的新冠肺炎政治化，企图“以疫谋独”。欧江安指出，台湾希望世卫组织能聆听全球各界支持台湾参与今年世卫大会的广大强劲民意声浪，并基于科学专业，务实回应国际社会的殷切期待，不要让特定会员国任意政治操作。另自柏林方面消息，德国外交部发言人周五表态称，德方５月７日即与其它西方国家一起表达统一立场。联邦德国政府认为，以观察员身份出席世卫大会无需国家身份，台湾曾于2009至2016年享有这一待遇。这位发言人并称，在抗击新冠病毒斗争框架内，让台湾"实质性参与"，值得期待。

据悉，今年的第73届世卫大会预定18至19日以视频会议形式举行。此前，已有包括美国、加拿大、澳大利亚、新西兰及日本等国政府相继表态，要求世卫组织邀请台湾以观察员身分参与今年的会议。北京方面，中国外交部发言人赵立坚15日在回答相关问题时重申，“新冠肺炎疫情发生以来，台湾民进党当局利用疫情大搞政治操弄，在国际场合持续炒作台所谓参加世卫大会问题，其真实目的是挟洋自重、‘以疫谋独’。我们对此坚决反对。他们的图谋绝不会得逞。”

赵立坚称，“中国中央政府始终高度重视广大台湾同胞的健康福祉。今年1月，中国中央政府接待了台湾地区防疫专家赴武汉市考察疫情防控情况。截至5月15日，中国中央政府向台湾地区通报新冠肺炎疫情信息152次。在‘一个中国’原则前提下，2019年以来，中国台湾地区卫生专家共有16批24人次参加了世卫组织技术活动，台湾地区获得疫情信息的渠道是畅通的，根本不存在所谓‘国际防疫缺口’一说。”

另自华盛顿方面消息，在周一世卫大会即将举行之际，接近一半的美国联邦众议员再度对世卫组织总干事谭德塞发出呼吁，要求他邀请台湾作为观察员参加这次大会。据悉，205位包括外委会及多个委员会主席在内的众议员联名发表公开信，并指在这个史无前例的全球公共卫生危机中，他们要表达对台湾无条件被纳入第73届世卫大会作为观察员、以及世卫组织技术会议的支持。

这些议员们称，由于台湾的贡献及其人民的卫生需求，世卫组织不能在排除台湾参与今年的世卫大会的同时，却能维护它申明要寻求所有人类健康的宪章精神，“尤其是事实上联合国大会2758号决议及世卫大会25.1号决议，均没有赋予北京代表台湾人民的权利。”

信中写道，“台湾说他的官员没有及时收到世卫组织必要的信息；台方被排除在世卫组织的实验室网络外；世卫组织没有将来自台湾的信息与其成员国分享；台湾的统计数据被错误地列入中华人民共和国的数据中。”议员们最后提出，他们认为邀请台湾参加今年的世卫大会不仅是正确的事，也可以强化全球应对新冠肺炎大流行的反应，希望谭德塞对他们的关注做出及时回应。